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Четыре БпЛА атаковали Купянщину: пострадали мужчины 22 и 90 лет (фото)

Происшествия 12:09   02.07.2025
Виктория Яковенко
Четыре БпЛА атаковали Купянщину: пострадали мужчины 22 и 90 лет (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

1 июля около 23:40 армия РФ ударила по поселку Боровское Купянского района.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что населенный пункт атаковали четыре вражеских беспилотника.

«Повреждены складские помещения и техника гражданского предприятия. Взрывной волной выбиты окна в домах», — рассказали правоохранители.

Ранения получили двое мужчин 22 и 90 лет, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

атака на Купянщину
Фото: Харьковская областная прокуратура
атака на Купянщину
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля около 23:40 армия РФ ударила по поселку Боровское Купянского района.".