Четыре БпЛА атаковали Купянщину: пострадали мужчины 22 и 90 лет (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
1 июля около 23:40 армия РФ ударила по поселку Боровское Купянского района.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что населенный пункт атаковали четыре вражеских беспилотника.
«Повреждены складские помещения и техника гражданского предприятия. Взрывной волной выбиты окна в домах», — рассказали правоохранители.
Ранения получили двое мужчин 22 и 90 лет, добавили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Купянщина, пострадали, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля около 23:40 армия РФ ударила по поселку Боровское Купянского района.".