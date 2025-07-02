Четыре БпЛА атаковали Купянщину: пострадали мужчины 22 и 90 лет (фото)

1 июля около 23:40 армия РФ ударила по поселку Боровское Купянского района.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что населенный пункт атаковали четыре вражеских беспилотника.

«Повреждены складские помещения и техника гражданского предприятия. Взрывной волной выбиты окна в домах», — рассказали правоохранители.

Ранения получили двое мужчин 22 и 90 лет, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).