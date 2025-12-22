Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії

22 грудня в Україні – День енергетика й День працівників дипломатичної служби. У 401 році Папою Римським обрали Інокентія I – єдиного Папу, який був сином свого попередника. У 1833-му народилася українська письменниця Марко Вовчок. У 1882-му на різдвяній ялинці вперше засяяла електрогірлянда. У 1917-му в УНР створили Генеральне секретарство з міжнародних справ, Головну скарбницю та Український державний банк. У 1941-му до Вашингтона прибув прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. У 1999-му прем’єр-міністром України став Віктор Ющенко. У 2018-му сталося цунамі в Зондській протоці.

Свята та пам’ятні дати 22 грудня

22 грудня в Україні – День енергетика та День працівників дипломатичної служби.

Також сьогодні – День фінікового горіхового хліба.

22 грудня в історії

22 грудня 401 року Папою Римським обрали Інокентія I. Його вважають єдиним Папою, який був сином свого попередника на престолі Католицької церкви – Анастасія I. Докладніше.

22 грудня 1833 року народилася Марія Вілінська – майбутня українська письменниця та поетеса, відома під псевдонімом Марко Вовчок.

22 грудня 1882 року на ялинці вперше засяяла електрогірлянда. Докладніше.

22 грудня 1894 року військовий суд у Парижі оголосив вирок у “справі Дрейфуса”. Докладніше.

22 грудня 1917 року в Україні створили міністерство зовнішніх справ – на той момент воно називалося Генеральне секретарство з міжнародних справ. Докладніше.

22 грудня 1917 року в Харкові відбувся нашвидкуруч організований більшовиками з’їзд рад Донецького та Криворізького басейнів, а також більшовицької фракції, що втекла з київського з’їзду. Докладніше.

22 грудня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про утворення Головної скарбниці УНР та Українського державного банку. Докладніше.

22 грудня 1941 року прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль прибув до Вашингтона – на переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом. Візит британського прем’єр-міністра залишив незабутні спогади як у Рузвельта, так і його рідних і співробітників Білого дому. І не лише через значущість події, а й через стиль життя та поведінки гостя. Докладніше.

22 грудня 1989 року за згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини для вільного проходу громадян вперше після зведення Берлінської стіни відкрили Бранденбурзькі ворота. 22 грудня 1999 року прем’єр-міністром України став колишній голова Нацбанку та майбутній третій Президент України Віктор Ющенко.

22 грудня 2018 року сталося цунамі в Зондській протоці (між островами Ява та Суматра). Через стихійне лихо загинули 426 людей. Причиною стало виверження та частковий обвал вулкана Анак-Кракатау. Події почали розгортатися після 21:00 за місцевим часом.

<br />

Анак-Кракатау в перекладі – це “дитина Кракатау”. Тобто вулкан, що вивергався у 2018 році, – не той самий знаменитий Кракатау, який у XIX столітті знищив 70% острова і забрав життя 36 тисяч людей. Той вулкан після виверження обвалився. А через 45 років із моря піднявся Анак-Кракатау. Поступово новий вулкан зріс на понад 300 метрів. З 1980-го уряд Індонезії створив вулканічну обсерваторію, яка постійно стежила за поведінкою цієї небезпечної гори. Уже на рубежі XX та XXI століть вчені прогнозували велику ймовірність обвалення цього вулкана. Його підвищену активність фіксували ще з літа 2018 року. Попри це, не вдалося вберегти всіх, коли виверження та обвалення викликали цунамі. Під час обговорення причин трагедії часто звертають увагу на такі фактори:

Хоча про виверження було відомо, цунамі заздалегідь не спрогнозували, попередження про нього не було. Хвиля пішла в бік курортних місць, де була маса туристів напередодні Різдва. Основний удар припав на той час, коли значна кількість людей спала.

Різке підвищення активності вулкана зафіксували в період з 12:00 до 18:00 22 грудня. Влада зробила попередження: не наближатися до Анак-Кракатау на відстань у два кілометри. Основне виверження розпочалося о 21:03. Значна частина південно-західного схилу вулкана відкололася та впала в море (масштаб зсуву можна оцінити, виходячи з того, що висота Анак-Кракатау зменшилася з 338 до 110 метрів). Цунамі, що піднялося внаслідок обвалу, в різних місцях сягнуло від двох до більш як 13 метрів. Це далеко не рекордні показники, однак вони призвели до трагедії. За остаточними даними, які наводила влада Індонезії, через виверження та цунамі загинули 426 людей, 24 зникли безвісти та 7202 отримали поранення.

Церковне свято 22 грудня

22 грудня вшановують пам’ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. Вона була римлянкою та постраждала за Христа під час гонінь імператора Діоклетіана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то на Новий рік буде похмура погода.

Якщо день ясний, погода на Новий рік буде ясною та морозною.

Якщо вдень снігопад, то вночі буде мороз.

Що не можна робити 22 грудня

Краще не виходити з дому після заходу сонця.

Жінкам не можна виконувати домашню роботу.

Вагітним не можна займатися рукоділлям.