Сегодня 10 апреля: какой праздник и день в истории

10 апреля 1525 года Пруссия из владений Тевтонского ордена превратилась в светское герцогство. В 1710-м приняли первый в мире документ, охранявший авторское право. В 1898-м родился патриарх Киевский и всея Украины Мстислав. В 1912-м в свой первый и последний рейс отправился «Титаник». В 1938-м в Австрии под пристальным наблюдением нацистов состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс. В 2010-м в авиакатастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский и правительственная делегация. В 2022-м стало известно о похищении оккупантами в Харьковской области писателя Владимира Вакуленко.

Праздники и памятные даты 10 апреля

10 апреля в Украине – День крымскотатарской журналистики. Также это День освобождения Одессы от немецко-нацистских оккупантов.

В мире – Международный день братьев и сестер, Международный день движения сопротивления.

Также сегодня: День банана, День гольфиста, Международный день шпильки, Всемирный день гомеопатии, Всемирный день работы из дома.

10 апреля в истории

10 апреля 1525 года состоялся Прусский омаж. Пруссия из владений Тевтонского ордена официально превратилась в светское государство – герцогство, ставшее вассалом Королевства Польского. Решение «уйти под поляков» принял последний великий магистр Тевтонского ордена (и соответственно первый герцог Пруссии) Альбрехт Гогенцоллерн. Этому предшествовала серия изнурительных войн – Тридцатилетняя в конце XV века и польско-тевтонская (в 1519 – 1521 годах). В 1521-м Королевство Польское и Тевтонский орден заключили перемирие. В дальнейшем в течение четырех лет стороны пытались разрешить противоречия, не прибегая к взаимному уничтожению. К переговорному процессу приобщили императора Священной Римской империи и венгерского короля. Но желаемых результатов это посредничество не дало. В первую очередь был разочарован Альбрехт Гогенцоллерн, не получивший той поддержки от императора, на которую рассчитывал. В конце концов, он прислушался к советам популярного реформатора церкви – Мартина Лютера. Тот предлагал тевтонскому рыцарю стать светским правителем на земле ордена: жениться и основать новую династию. В конце концов Гогенцоллерн пришел к выводу, что это рабочая идея и принял протестантизм.

«Альбрехт согласился, чтобы Пруссия подчинилась Польше и стала официально протестантским государством. Польский король Сигизмунд I Старый, который был дядей Альбрехта, принял это, потому что это было лучше для Польши по стратегическим соображениям, чем иметь независимое государство Тевтонского ордена в Пруссии, формально подчиненное Священной Римской империи в Центральной Европе и Германии, ее императору и епископам Римско-Католической Церкви и папству в Риме. Эти условия включили в Краковский договор, официально завершивший польско-тевтонскую войну, 8 апреля 1525 года. На следующей неделе, 10 апреля, на главной площади тогдашней польской столицы Кракова Альбрехт сдал полномочия великого магистра и получил от польского короля Сигизмунда титул «герцога Прусского». Таким образом, Прусское герцогство стало первым протестантским государством», — пишет англоязычная Википедия.

На свой штандарт с черным прусским орлом с этого момента Альбрехт добавил букву «S» (первую в имени Сигизмунда). А уже через несколько веков Пруссия вместе с Австрией и Россией приняла участие в разделах Речи Посполитой, приложившись к уничтожению польского государства.

10 апреля 1710 года в Великобритании вступил в силу акт парламента, получивший название «Устав королевы Анны». Он стал первым в истории документом, предоставлявшим государственную охрану авторскому праву. Подробнее.

10 апреля 1849 года запатентовали безопасную шпильку. Автором изобретения стал американец Уолтер Хант. Подробнее.

10 апреля 1898 года родился будущий патриарх Киевский и всея Украины Мстислав (Степан Скрипник). Степан приходился племянником Симону Петлюре и прежде, чем стать церковным деятелем, повоевал за Украину. Подробнее.

10 апреля 1912 года из порта Саутгемптон в Нью-Йорк отправился лайнер «Титаник». Этот рейс стал для него первым и последним. Подробнее.

10 апреля 1938 года в Австрии, за месяц до того захваченной нацистской Германией, состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс с Третьим Рейхом. Подробнее.

10 апреля 1972 года открыли для подписания Конвенцию о запрете биологического оружия. Подробнее.

10 апреля 2010 года произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, преимущественно представителей правительства Польши. Подробнее.

10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Подробнее.

Церковный праздник 10 апреля

10 апреля чтят память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Подробнее.

Народные приметы

Если уже расцвела верба, то пора сеять морковь, укроп и петрушку.

Если 10 апреля пасмурный день, то до конца апреля часто будет пасмурно.

Если 10 апреля гремит гром, то в ближайшее время будут затяжные дожди.

Что нельзя делать 10 апреля

Нельзя есть жирную пищу и употреблять спиртное.