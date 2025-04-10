Сегодня 10 апреля: какой праздник и день в истории
10 апреля 1525 года Пруссия из владений Тевтонского ордена превратилась в светское герцогство. В 1710-м приняли первый в мире документ, охранявший авторское право. В 1898-м родился патриарх Киевский и всея Украины Мстислав. В 1912-м в свой первый и последний рейс отправился «Титаник». В 1938-м в Австрии под пристальным наблюдением нацистов состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс. В 2010-м в авиакатастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский и правительственная делегация. В 2022-м стало известно о похищении оккупантами в Харьковской области писателя Владимира Вакуленко.
Праздники и памятные даты 10 апреля
10 апреля в Украине – День крымскотатарской журналистики. Также это День освобождения Одессы от немецко-нацистских оккупантов.
В мире – Международный день братьев и сестер, Международный день движения сопротивления.
Также сегодня: День банана, День гольфиста, Международный день шпильки, Всемирный день гомеопатии, Всемирный день работы из дома.
10 апреля в истории
10 апреля 1525 года состоялся Прусский омаж. Пруссия из владений Тевтонского ордена официально превратилась в светское государство – герцогство, ставшее вассалом Королевства Польского. Решение «уйти под поляков» принял последний великий магистр Тевтонского ордена (и соответственно первый герцог Пруссии) Альбрехт Гогенцоллерн. Этому предшествовала серия изнурительных войн – Тридцатилетняя в конце XV века и польско-тевтонская (в 1519 – 1521 годах). В 1521-м Королевство Польское и Тевтонский орден заключили перемирие. В дальнейшем в течение четырех лет стороны пытались разрешить противоречия, не прибегая к взаимному уничтожению. К переговорному процессу приобщили императора Священной Римской империи и венгерского короля. Но желаемых результатов это посредничество не дало. В первую очередь был разочарован Альбрехт Гогенцоллерн, не получивший той поддержки от императора, на которую рассчитывал. В конце концов, он прислушался к советам популярного реформатора церкви – Мартина Лютера. Тот предлагал тевтонскому рыцарю стать светским правителем на земле ордена: жениться и основать новую династию. В конце концов Гогенцоллерн пришел к выводу, что это рабочая идея и принял протестантизм.
«Альбрехт согласился, чтобы Пруссия подчинилась Польше и стала официально протестантским государством. Польский король Сигизмунд I Старый, который был дядей Альбрехта, принял это, потому что это было лучше для Польши по стратегическим соображениям, чем иметь независимое государство Тевтонского ордена в Пруссии, формально подчиненное Священной Римской империи в Центральной Европе и Германии, ее императору и епископам Римско-Католической Церкви и папству в Риме. Эти условия включили в Краковский договор, официально завершивший польско-тевтонскую войну, 8 апреля 1525 года. На следующей неделе, 10 апреля, на главной площади тогдашней польской столицы Кракова Альбрехт сдал полномочия великого магистра и получил от польского короля Сигизмунда титул «герцога Прусского». Таким образом, Прусское герцогство стало первым протестантским государством», — пишет англоязычная Википедия.
На свой штандарт с черным прусским орлом с этого момента Альбрехт добавил букву «S» (первую в имени Сигизмунда). А уже через несколько веков Пруссия вместе с Австрией и Россией приняла участие в разделах Речи Посполитой, приложившись к уничтожению польского государства.
10 апреля 1710 года в Великобритании вступил в силу акт парламента, получивший название «Устав королевы Анны». Он стал первым в истории документом, предоставлявшим государственную охрану авторскому праву. Подробнее.
10 апреля 1849 года запатентовали безопасную шпильку. Автором изобретения стал американец Уолтер Хант. Подробнее.
10 апреля 1898 года родился будущий патриарх Киевский и всея Украины Мстислав (Степан Скрипник). Степан приходился племянником Симону Петлюре и прежде, чем стать церковным деятелем, повоевал за Украину. Подробнее.
10 апреля 1912 года из порта Саутгемптон в Нью-Йорк отправился лайнер «Титаник». Этот рейс стал для него первым и последним. Подробнее.
10 апреля 1938 года в Австрии, за месяц до того захваченной нацистской Германией, состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс с Третьим Рейхом. Подробнее.
10 апреля 1972 года открыли для подписания Конвенцию о запрете биологического оружия. Подробнее.
10 апреля 2010 года произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, преимущественно представителей правительства Польши. Подробнее.
10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Подробнее.
Церковный праздник 10 апреля
10 апреля чтят память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Подробнее.
Народные приметы
Если уже расцвела верба, то пора сеять морковь, укроп и петрушку.
Если 10 апреля пасмурный день, то до конца апреля часто будет пасмурно.
Если 10 апреля гремит гром, то в ближайшее время будут затяжные дожди.
Что нельзя делать 10 апреля
Нельзя есть жирную пищу и употреблять спиртное.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 10 апреля: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 апреля 1525 года Пруссия из владений Тевтонского ордена превратилась в светское герцогство. В 1710-м приняли первый в мире документ, охранявший авторское право".