Сегодня 5 августа: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 5 августа

5 августа — День памяти жертв Большого террора 1937 года в урочище Сандармох.

Под эгидой ООН проходит Международный день светофора.

В мире – Всемирный день устриц.

5 августа в истории

5 августа 1772 года произошел первый раздел Речи Посполитой. «Добрые соседи» Польши – Пруссия, Австрия и Россия – в конце ХVIII века решили воспользоваться политическим кризисом в стране и ее военной слабостью. Польские земли они «прихватили» без военных действий и вынудили сейм официально признать множественные аннексии.

К этому кризису Речь Посполитая шла не одно столетие. Страну ослабляли длительные периоды «безвластия» во время выборов короля, частые споры и раздоры в сейме и сложность принятия там каких-либо решений из-за права вето, который имел каждый шляхтич. В польскую политику еще со времен Петра I самым активным образом вмешивалась Россия. Дело Петра продолжила Екатерина II, которая добилась избрания на польский престол своего экс-фаворита Станислава-Августа Понятовского. И хотя, став королем, тот попытался проводить реформы и независимую политику, вывести страну из кризиса уже не мог.

Серьезный внутренний раздор возник после того как под давлением российского посла (и российского военного контингента) специально созванный варшавский чрезвычайный сейм уравнял в правах «диссидентов» (т.е. православных) и католиков. Для глубоко религиозной католической страны это был чрезвычайный кризис. Недовольная событиями шляхта собралась в городке Бар на созванную там так называемую Барскую конфедерацию. К конфедератам приобщались шляхтичи и духовенство, они собирали военные силы. Противостояние войск Барской конфедерации королевским отрядам и российской армии привело к войне. Параллельно на украинском Правобережье развернулось вооруженное сопротивление россиянам – Колиивщина. Все это изнутри раскачивало и без того неустойчивое польское государство.

Целью российской императрицы, очевидно, было получение полного контроля над Речью Посполитой. Но такие ее аппетиты не устраивали монархов соседних государств – Пруссии и Австрии. Те, пользуясь ситуацией, постепенно «прихватывали» соседние земли. Австрия в 1769-м захватила на тот момент польский город Спиш, а в 1770 — часть еще трех староств. Вслед за этим Пруссия в 1770-м заняла северную часть Речи Посполитой, объясняя такие действия необходимостью создать «санитарную зону», чтобы защитить государство от эпидемии чумы. В конце концов, Екатерина II в январе 1771-го заявила: «Если одни берут, то почему бы не должны брать другие». С этого момента она отказалась от идеи получить всю Речь Посполитую и начала переговоры с Пруссией и Австрией. Они завершились в Санкт-Петербурге 5 августа 1772 года подписанием трех двусторонних договоров. Россия получила от первого раздела Речи Посполитой в общей сложности 92 тыс. квадратных километров территории с населением 1,3 млн человек. К Пруссии окончательно отошли ранее оккупированные 36 тыс. квадратных километров территории с населением 580 тыс. человек. Австрия захватила 83 тыс. квадратных километров польской земли с населением 2,6 млн человек. В целом, Речь Посполитая потеряла 30% своих территорий и треть населения. Под военным давлением сейм в Варшаве в сентябре ратифицировал условия договоров, которыми разорвали страну.

5 августа 1844 года в Чугуеве на Харьковщине родился художник Илья Репин.

В 11-летнем возрасте родители отдали его учиться в местную школу топографов. Но два года спустя заведение закрыли, и парень дальше учился рисованию в иконописной мастерской художника Бунакова. Уже в 16 лет талантливый подмастерье устроился в кочевую иконописную артель, которая переезжала с места на место, выполняя заказы. Так, «кочуя», он добрался до мест, где родился художник Иван Крамской. Услышав от его земляков об успехах Крамского в столичной Академии художеств, Репин принял решение поехать в Петербург. Он собрал все заработанные деньги и осенью 1863-го отправился в путь. В последующие годы Репин часто путешествовал по Украине и приезжал на родную Чугуевщину. А последние 30 лет жизни прожил в Финляндии в усадьбе Пенаты в Куоккале. Там и умер, а похоронить себя завещал в родном Чугуеве. Однако доставить тело в 1930 году на территорию захваченной большевиками Украины было очень проблематично. Вдова художника решила похоронить его на территории усадьбы — вблизи холма, который Репин называл Чугуевой горкой.

5 августа 1858 года завершили прокладку первого трансатлантического телеграфного кабеля по дну Атлантического океана. Кабель был длиной 4500 километров. Он состоял из семи медных проводов, покрытых тремя слоями гуттаперчи и оболочкой из железных канатов. Два корабля – «Агамемнон» и «Ниагара» – двигались, прокладывая кабель, навстречу друг другу – один из Ирландии, другой – из Ньюфаундленда.

Они встретились 26 июля, соединили половины кабеля и опустили его в воду. 5 августа считают датой завешивания этого проекта, потому что в этот день, выполнив успешную прокладку, корабли вернулись в пункты назначения. 16 августа 1858 года королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен впервые воспользовались телеграфом, чтобы обменяться поздравительными телеграммами. Приветствие английской королевы состояло из 103 слов, которые передавали в течение 16 часов. К сожалению, первый телеграф проработал совсем недолго. Уже в сентябре связь нарушилась — как полагают, из-за проблем с гидроизоляцией кабеля. Но эта неудача не разочаровала активистов процесса — в течение следующих 10 лет предприняли еще пять попыток наладить устойчивую трансатлантическую связь. В конце концов это удалось.

5 августа 1962 года домработница и психиатр американской актрисы Мэрилин Монро нашли ее мертвой.

Работница Монро Юнис Мюррей проснулась около 3 часов ночи и заметила свет, пробивавшийся из-под двери спальни актрисы. Сама дверь оказалась закрытой, а на стук Мерилин не отвечала. Тогда девушка позвонила психиатру Монро Ральфу Гринсону. Тот прибыл в дом, выломал дверь и обнаружил Мэрилин уже мертвой. Смерть официально подтвердил ее врач Гайман Энгельберг около 03:50, а в 04:25 они сообщили о трагедии в Департамент полиции Лос-Анджелеса.

Последующие экспертизы установили, что Мэрилин умерла между 20:30 и 22:30 4 августа. Официальная версия причин ее смерти — самоубийство. Актриса, страдавшая депрессией, выпила чрезвычайно большую дозу снотворного. При этом в дальнейшем популярность приобрела конспирологическая теория об убийстве Монро. Подобное развитие событий настолько активно обсуждалось в обществе, что окружной прокурор Джон Ван де Кампа, спустя 20 лет, даже провел пороговое расследование. Но оно не выявило каких-либо следов насилия.

5 августа 1967 года вышел первый альбом группы «Pink Floyd» — «The Piper at the Gates of Dawn». Он остался единственным, созданным и записанным под руководством основателя и первого лидера группы Сида Баррета.

В дальнейшем он покинул «Pink Floyd» из-за психических заболеваний (во второй альбом группы вошла только одна его композиция). Альбом начинающие музыканты записывали на легендарной «Abbey Road Studios» в Лондоне. Причем пока «Pink Floyd» работали в студии №3, в соседней студии №2 «The Beatles» записывали свой «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Первый альбом «Pink Floyd» музыкальные критики называют одним из самых влиятельных альбомов всех времен. Он оказал формирующее воздействие на дальнейшее развитие психоделической музыки. В британских чатах «The Piper at the Gates of Dawn» достиг 6-й позиции, в американских — только 131-й.

5 августа 2022 года была учреждена награда Президента Украины «За оборону Украины».

Она установлена для награждения военнослужащих, правоохранителей, добровольцев, представителей власти и самоуправления, волонтеров и т.д., принимавших участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. Соответствующий указ об учреждении такого знака отличия 5 августа подписал Президент Владимир Зеленский. Такую награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

Церковный праздник 5 августа

5 августа православные чтят память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников. Они пострадали во время гонения на христиан императора Диоклетиана. На суде мученики отказались принести жертву идолам, а после жестоких пыток их с перебитыми голенями бросили в огонь. Мученики вышли из огня невредимыми. Тогда, отчаявшись сломить их волю, палачи их обезглавили.

Также 5 августа – праздник Почаевской иконы Божьей Матери. В XIV веке двум монахам, спасавшимся в Почаевской пещере, пришло видение Богородицы, стоявшей на камне на горе, окруженной огнем. На камне, где стояла Богородица, навсегда остался отпечаток ее правой стопы. В 1559 году Константинопольский митрополит Неофит, проезжая через Волынь, оставил здесь привезенную из Константинополя икону Богородицы. Люди стали замечать, что от иконы исходит сияние. Зафиксированы исцеления и чудеса. В 1597 году чудотворный образ передали монахам, которые поселились на Почаевской горе. А позже там основан монастырь – Почаевская лавра.

Народные приметы

Если вечером 5 августа стелется туман, весь август будет жарким.

Если на небе много звезд – дождливым.

Что нельзя делать 5 августа

Нельзя ломать или резать ветки калины.

Нельзя есть сырую калину.

Нельзя находиться на солнце или перегреваться в бане.

Нельзя долго спать и лениться.