Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії

5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. 1844-го в Чугуєві народився український художник Ілля Рєпін. 1858-го завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфу. 1962-го знайдено мертвою Мерилін Монро. А 1967-го вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd”.

Свята та пам’ятні дати 5 серпня

5 серпня – День пам’яті жертв Великого терору 1937 року в урочищі Сандармох.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день світлофора.

У світі – Всесвітній день устриць.

5 серпня в історії

5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. “Добрі сусіди” Польщі – Пруссія, Австрія та Росія – наприкінці ХVIII століття вирішили скористатися політичною кризою в країні та її військовою слабкістю. Польські землі вони “прихопили” без воєнних дій і змусили сейм офіційно визнати численні анексії.

До цієї кризи Річ Посполита йшла не одне століття. Країну послаблювали тривалі періоди “безвладдя” під час виборів короля, часті суперечки та розбрат у сеймі та складність прийняття там будь-яких рішень через право вето, який мав кожен шляхтич. У польську політику ще з часів Петра I найактивніше втручалася Росія. Справу Петра продовжила Катерина II, яка домоглася обрання на польський престол свого ексфаворита Станіслава-Августа Понятовського. І хоча, ставши королем, той спробував проводити реформи та незалежну політику, вивести країну з кризи вже не міг.

Серйозний внутрішній розбрат виник після того, як під тиском російського посла (і російського військового контингенту) спеціально скликаний варшавський надзвичайний сейм зрівняв у правах “дисидентів” (тобто православних) та католиків. Для глибоко релігійної католицької країни це була надзвичайна криза. Невдоволена подіями шляхта зібралася у містечку Бар на скликану там так звану Барську конфедерацію. До конфедератів долучалися шляхтичі та духовенство, вони збирали військові сили. Протистояння військ Барської конфедерації королівським загонам та російській армії призвело до війни. Паралельно на українському Правобережжі розгорнувся збройний опір росіянам – Коліївщина. Усе це зсередини розгойдувало і без того нестійку польську державу.

Метою російської імператриці, очевидно, було отримання повного контролю над Річчю Посполитою. Але такі її апетити не влаштовували монархів сусідніх держав – Пруссії та Австрії. Ті, користуючись ситуацією, поступово “прихоплювали” сусідні землі. Австрія 1769-го захопила на той момент польське місто Спіш, а 1770-го — частину ще трьох староств. Після цього Пруссія 1770-го зайняла північну частину Речі Посполитої, пояснюючи такі дії необхідністю створити “санітарну зону” , щоб захистити державу від епідемії чуми. Зрештою, Катерина II у січні 1771-го заявила: “Якщо одні беруть, то чому не повинні брати інші”. З цього моменту вона відмовилася від ідеї отримати всю Річ Посполиту та розпочала переговори з Пруссією та Австрією. Вони завершилися в Санкт-Петербурзі 5 серпня 1772 підписанням трьох двосторонніх договорів. Росія отримала від першого поділу Речі Посполитої загалом 92 тис. квадратних кілометрів території із населенням 1,3 млн осіб. До Пруссії остаточно відійшли раніше окуповані 36 тисяч квадратних кілометрів території з населенням 580 тисяч осіб. Австрія захопила 83 тис. квадратних кілометрів польської землі із населенням 2,6 млн осіб. Загалом Річ Посполита втратила 30% своїх територій та третину населення. Під воєнним тиском сейм у Варшаві у вересні ратифікував умови договорів, якими розірвали країну.

5 серпня 1844 року в Чугуєві на Харківщині народився художник Ілля Рєпін.

У 11-річному віці батьки віддали його вчитися до місцевої школи топографів. Але через два роки заклад закрили, і хлопець далі навчався малювання в іконописній майстерні художника Бунакова. Уже в 16 ​​років талановитий підмайстер влаштувався у “кочову” іконописну артіль, яка переїжджала з місця на місце, виконуючи замовлення. Так, “кочуючи”, він дістався до місць, де народився художник Іван Крамський. Почувши від його земляків про успіхи Крамського у столичній Академії мистецтв, Рєпін вирішив поїхати до Петербурга. Він зібрав усі зароблені гроші та восени 1863-го вирушив у дорогу. У наступні роки Рєпін часто мандрував Україною та приїжджав на рідну Чугуївщину. А останні 30 років життя прожив у Фінляндії в садибі Пенати у Куоккалі. Там і помер, а поховати себе заповів у рідному Чугуєві. Проте доставити тіло 1930 року на територію захопленої більшовиками України було дуже проблематично. Вдова художника вирішила поховати його на території садиби – поблизу пагорба, який Рєпін називав Чугуєвою гіркою.

5 серпня 1858 року завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфного кабелю дном Атлантичного океану. Кабель був завдовжки 4500 км. Він складався із семи мідних проводів, покритих трьома шарами гутаперчі та оболонкою із залізних канатів. Два кораблі – “Агамемнон” та “Ніагара” – рухалися, прокладаючи кабель, назустріч один одному – один з Ірландії, інший – із Ньюфаундленду.

Вони зустрілися 26 липня, з’єднали половину кабелю та опустили його у воду. 5 серпня вважають датою завішування цього проєкту, бо цього дня, виконавши успішне прокладання, кораблі повернулися до пунктів призначення. 16 серпня 1858 року королева Великої Британії Вікторія та президент США Джеймс Бьюкенен вперше скористалися телеграфом, щоб обмінятися вітальними телеграмами. Привітання англійської королеви складалося зі 103 слів, які передавали протягом 16 годин. На жаль, перший телеграф працював зовсім недовго. Вже у вересні зв’язок порушився – як вважають, через проблеми з гідроізоляцією кабелю. Але ця невдача не розчарувала активістів процесу – протягом наступних 10 років зробили ще п’ять спроб налагодити стійкий трансатлантичний зв’язок. Зрештою, це вдалося.

5 серпня 1962 року хатня робітниця і психіатр американської актриси Мерилін Монро знайшли її мертвою.

Працівниця Монро Юніс Мюррей прокинулася близько 3 години ночі та помітила світло, що пробивалося з-під дверей спальні актриси. Самі двері виявилися закритими, а на стукіт Мерилін не відповідала. Тоді дівчина зателефонувала до психіатра Монро Ральфа Грінсона. Той прибув до будинку, виламав двері та виявив Мерилін уже мертвою. Смерть офіційно підтвердив її лікар Гайман Енгельберг близько 03:50, а о 04:25 вони повідомили про трагедію до Департаменту поліції Лос-Анджелеса.

Наступні експертизи встановили, що Мерилін померла між 20:30 та 22:30 4 серпня. Офіційна версія причин її смерті – самогубство. Актриса, яка страждала на депресію, випила надзвичайно велику дозу снодійного. При цьому надалі популярності набула конспірологічна теорія про вбивство Монро. Подібний розвиток подій настільки активно обговорювалося в суспільстві, що окружний прокурор Джон Ван де Кампа через 20 років навіть провів граничне розслідування. Але воно не виявило жодних слідів насильства.

5 серпня 1967 року вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd” – “The Piper at the Gates of Dawn”. Він залишився єдиним, створеним та записаним під керівництвом засновника та першого лідера групи Сіда Баррета.

Надалі він залишив “Pink Floyd” через психічні захворювання (до другого альбому групи увійшла лише одна його композиція). Альбом музиканти-початківці записували на легендарній “Abbey Road Studios” у Лондоні. Причому поки “Pink Floyd” працювали у студії №3, у сусідній студії №2 “The Beatles” записували свій “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Перший альбом “Pink Floyd” музичні критики називають одним із найвпливовіших альбомів усіх часів. Він вплинув на подальший розвиток психоделічної музики. У британських чатах “The Piper at the Gates of Dawn” досяг 6-ї позиції, в американських – лише 131-ї.

5 серпня 2022 року було засновано нагороду Президента України “За оборону України”.

Вона встановлена ​​для нагородження військовослужбовців, правоохоронців, добровольців, представників влади та самоврядування, волонтерів тощо, які брали участь у заходах щодо забезпечення оборони України. Відповідний указ про заснування такої відзнаки 5 серпня підписав Президент Володимир Зеленський. Таку нагороду можуть отримати не лише громадяни України, а й іноземці, а також особи без громадянства.

Церковне свято 5 серпня

5 серпня православні вшановують пам’ять мучеників Трофима, Феофіла та з ними 13-ти мучеників. Вони постраждали під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана. На суді мученики відмовилися принести жертву ідолам, а після жорстоких катувань їх із перебитими гомілками кинули у вогонь. Мученики вийшли з- вогню неушкодженими. Тоді, зневірившись зламати їхню волю, кати їх обезголовили.

Також 5 серпня – свято Почаївської ікони Божої Матері. У XIV столітті двом ченцям, які рятувалися в Почаївській печері, прийшло видіння Богородиці, яка стояла на камені на горі, оперезана вогнем. На камені, де стояла Пресвята Богородиця, назавжди залишився відбиток її правої стопи. У 1559 році Константинопольський митрополит Неофіт, проїжджаючи через Волинь, залишив тут привезену з Константинополя ікону Богородиці. Люди стали помічати, що від ікони йде сяйво. Зафіксовані зцілення та чудеса. У 1597-му чудотворний образ передали ченцям, які оселилися на Почаївській горі. А пізніше там заснований монастир – Почаївська лавра.

Народні прикмети

Якщо ввечері 5 серпня туман, весь серпень буде спекотним.

Якщо на небі багато зірок – дощовим.

Що не можна робити 5 серпня

Не можна ламати або різати гілки калини.

Не можна їсти сиру калину.

Не можна перебувати на сонці або перегріватися в лазні.

Не можна довго спати та лінуватися.