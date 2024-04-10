Сегодня 10 апреля: какой праздник и день в истории

10 апреля 1710 года приняли первый в мире документ, охранявший авторское право. В 1898-м родился патриарх Киевский и всея Украины Мстислав. В 1912-м в свой первый и последний рейс отправился «Титаник». В 1938-м в Австрии под пристальным наблюдением нацистов состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс. В 2010-м в авиакатастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский и правительственная делегация. В 2022-м стало известно о похищении оккупантами в Харьковской области писателя Владимира Вакуленко.

Праздники и памятные даты 10 апреля

10 апреля в Украине отмечают День освобождения Одессы от немецко-нацистских оккупантов.

В мире сегодня – Международный день движения сопротивления.

Также отмечают: Всемирный день гомеопатии, Международный день братьев и сестер, День гольфиста, Международный день шпильки и День банана.

10 апреля в истории

10 апреля 1710 года в Великобритании вступил в силу акт парламента, получивший название «Устав королевы Анны». Он стал первым в истории документом, предоставлявшим государственную охрану авторскому праву. Подробнее.

10 апреля 1849 года запатентовали безопасную шпильку. Автором изобретения стал американец Уолтер Хант. Подробнее.

10 апреля 1898 года родился будущий патриарх Киевский и всея Украины Мстислав (Степан Скрипник). Степан приходился племянником Симону Петлюре и прежде, чем стать церковным деятелем, повоевал за Украину.

Степан Скрипник происходил из казацкого рода с Полтавщины. Его мать Марианна Васильевна была родной сестрой Симона Петлюры. Первое образование, полученное Степаном, было совсем не духовным – он окончил офицерскую школу в Оренбурге. Во времена Украинской революции 1917-1921 годов будущий патриарх вступил в конно-гайдамацкий полк имени Костя Гордиенко, а с 1920-го воевал в составе 3-й Железной дивизии Армии УНР. Имел звание хорунжего и был личным адъютантом своего дяди Симона Петлюры. В 1923-м Скрипник эмигрировал в Варшаву, где окончил Высшую школу политических наук. После этого был послом в Польском сейме, где защищал права украинцев в Польше. Постепенно он начал принимать участие в религиозной жизни украинской громады.

«В борьбе за дерусификацию церковной жизни на Волыни, где украинцы составляли почти 70% верующих, организовал 10 сентября 1933 года так называемую «Почаевскую манифестацию», на которую собралось около 20 тысяч паломников. Во время митинга были развернуты сине-желтые флаги и транспаранты с требованиями украинизации церкви», — пишет Украинский институт национальной памяти.

1 сентября 1941 года Скрипник вошел в состав «Временной администрации Украинской православной церкви» на Волыни. А уже в апреле 1942-го принял постриг под монашеским именем Мстислав. Впоследствии его рукоположили в епископа Переяславского. Скрипника арестовало гестапо, в течение полугода он находился в тюрьмах. Его освободили по ходатайству духовенства. В течение Второй мировой войны он жил в Польше, затем в Словакии и Германии. Находясь в 1944-м в Польше, организовывал эвакуацию украинского духовенства с семьями (около 700 человек) в страны Западной Европы. А затем эмигрировал в Канаду, где в 1947-м стал митрополитом УПЦ Канады. С 1949-го Мстислав был уже митрополитом УПЦ в Америке. А в 1971-м возглавил УПЦ в США. 30 октября 1989-го его провозгласили патриархом Украинской автокефальной православной церкви в Украине и за рубежом. А на Всеукраинском православном соборе в июне 1990-го избрали патриархом Киевским и всея Украины УАПЦ. Со времен УНР и до этого момента он ни разу не бывал в Украине, но смог вернуться в октябре 1990-го. Мстислава провозгласили патриархом УПЦ Киевского патриархата после его создания в 1992-м. За три года своего патриаршества посещал Украину семь раз – с длительными визитами.

Во время одного из них передал Вооруженным силам Украины флаг 3-й Железной дивизии Армии УНР. Умер патриарх 11 июня 1993 года в городе Гримсби (Канада).

10 апреля 1912 года из порта Саутгемптон в Нью-Йорк отправился лайнер «Титаник». Этот рейс стал для него первым и последним. Подробнее.

10 апреля 1938 года в Австрии, за месяц до того захваченной нацистской Германией, состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс с Третьим Рейхом. Подробнее.

10 апреля 1972 года открыли для подписания Конвенцию о запрете биологического оружия. Она вступила в силу 26 марта 1975 года, когда 22 государства мира передали на хранение Генеральному секретарю ООН свои документы о ее ратификации. В настоящее время участниками конвенции являются 163 государства, в том числе Украина.

10 апреля 2010 года произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, преимущественно представителей правительства Польши. Подробнее.

10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Подробнее.

Церковный праздник 10 апреля

10 апреля чтят память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Святой мученик Терентий и его супруга пострадали при императоре Декии. Император требовал, чтобы все подданные принесли жертвы языческим идолам. Один из правителей созвал народ на площади и, продемонстрировав страшные орудия пыток, потребовал покориться воле императора. Многие, испугавшись, согласились. Но 40 христиан во главе с Терентием заявили о своей верности Христу. Правитель понял, что Терентий своим примером вдохновляет других. Поэтому приказал заключить в тюрьму его самого и троих его ближайших друзей: Африкана, Максима и Помпия. Остальных же рассчитывал заставить отречься. Однако это не удалось – ни увещеваниями, ни пытками. Когда же после молитвы мучеников пали идолы и разрушился храм, разъяренный правитель приказал отсечь христианам головы. После казни 36 мучеников он призвал к себе Терентия, Максима, Африкана и Помпия, показал им казненных и снова предложил принести жертву идолам. Мученики отказались. Тогда их заковали в кандалы и решили морить голодом, запускали в тюрьму змей. Однако змеи не жалили мучеников, а оковы с них спали. Поэтому правитель приказал обезглавить заключенных.

Народные приметы

Если уже расцвела верба, то пора сеять морковь, укроп и петрушку.

Если 10 апреля пасмурный день, то до конца апреля часто будет пасмурно.

Если 10 апреля гремит гром, то в ближайшее время будут затяжные дожди.

Что нельзя делать 10 апреля

Нельзя есть жирную пищу и употреблять спиртное.