Сьогодні 10 квітня: яке свято та день в історії

10 квітня 1710 року ухвалили перший у світі документ, який охороняв авторське право. У 1898-му народився патріарх Київський та всієї України Мстислав. У 1912-му у свій перший та останній рейс вирушив “Титанік”. У 1938-му в Австрії під пильним наглядом нацистів відбувся референдум, на якому 99,7% проголосувало за аншлюс. У 2010-му в авіакатастрофі під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинський та урядова делегація. У 2022-му стало відомо про викрадення окупантами в Харківській області письменника Володимира Вакуленка.

Свята та пам’ятні дати 10 квітня

10 квітня в Україні відзначають День визволення Одеси від німецько-нацистських окупантів.

У світі сьогодні – Міжнародний день руху спротиву.

Також відзначають: Всесвітній день гомеопатії, Міжнародний день братів та сестер, День гольфіста, Міжнародний день шпильки та День банана.

10 квітня в історії

10 квітня 1710 року у Великій Британії набув чинності акт парламенту, який отримав назву “Статут королеви Анни”. Він став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву. Детальніше.

10 квітня 1849 року запатентували безпечну шпильку. Автором винаходу став американець Волтер Гант. Детальніше.

10 квітня 1898 року народився майбутній патріарх Київський та всієї України Мстислав (Степан Скрипник). Степан доводився племінником Симону Петлюрі та, перш ніж стати церковним діячем, повоював за Україну.

Степан Скрипник походив із козацького роду з Полтавщини. Його мати Маріанна Василівна була рідною сестрою Симона Петлюри. Перша освіта, яку здобув Степан, була зовсім не духовною – він закінчив офіцерську школу в Оренбурзі. За часів Української революції 1917-1921 років майбутній патріарх вступив до кінно-гайдамацького полку імені Костя Гордієнка, а з 1920-го воював у складі 3-ї Залізної дивізії Армії УНР. Мав звання хорунжого та був особистим ад’ютантом свого дядька Симона Петлюри. У 1923-му Скрипник емігрував до Варшави, де закінчив Вищу школу політичних наук. Після цього був послом у Польському сеймі, де захищав права українців у Польщі. Поступово він почав брати участь у релігійному житті української громади.

“У боротьбі за дерусифікацію церковного життя на Волині, де українці становили майже 70% вірян, організував 10 вересня 1933-го так звану “Почаївську маніфестацію”, на яку зібралося близько 20 тисяч прочан. Під час мітингу було розгорнуто жовто-блакитні прапори та транспаранти з вимогами українізації церкви”, – пише Український інститут національної пам’яті.

1 вересня 1941 року Скрипник увійшов до складу “Тимчасової адміністрації Української православної церкви” на Волині. А вже у квітні 1942-го прийняв постриг під чернечим ім’ям Мстислав. Згодом його висвятили на єпископа Переяславського. Скрипника заарештувало гестапо, протягом пів року він перебував у в’язницях. Його звільнили за клопотанням духовенства. Протягом Другої світової війни він жив у Польщі, потім у Словаччині та Німеччині. Перебуваючи у 1944-му в Польщі, організовував евакуацію українського духовенства з сім’ями (близько 700 осіб) до країн Західної Європи. А потім емігрував до Канади, де у 1947-му став митрополитом УПЦ Канади. З 1949 року Мстислав був уже митрополитом УПЦ в Америці. А у 1971-му очолив УПЦ у США. 30 жовтня 1989 року його проголосили патріархом Української автокефальної православної церкви в Україні та за кордоном. А на Всеукраїнському православному соборі у червні 1990-го обрали патріархом Київським та всієї України УАПЦ. З часів УНР і до цього моменту він жодного разу не бував в Україні, але зміг повернутися у жовтні 1990-го. Мстислава проголосили патріархом УПЦ Київського патріархату після його створення у 1992-му. За три роки свого патріаршества відвідував Україну сім разів – із тривалими візитами.

Під час одного з них передав Збройним силам України прапор 3-ї Залізної дивізії Армії УНР. Помер патріарх 11 червня 1993 року в місті Грімсбі (Канада).

10 квітня 1912 року з порту Саутгемптон до Нью-Йорка вирушив лайнер “Титанік”. Цей рейс став для нього першим та останнім. Детальніше.

10 квітня 1938 року в Австрії, за місяць до того захопленій нацистською Німеччиною, відбувся референдум, на якому 99,7% проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом. Детальніше.

10 квітня 1972 року відкрили для підписання Конвенцію про заборону біологічної зброї. Вона набула чинності 26 березня 1975 року, коли 22 держави світу передали на зберігання Генеральному секретарю ООН свої документи про ратифікацію. Наразі учасниками конвенції є 163 держави, зокрема Україна.

10 квітня 2010 року сталася авіакатастрофа під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський та ще 95 осіб, переважно представників уряду Польщі. Детальніше.

10 квітня 2022 року з’явилася інформація про викрадення окупантами на Ізюмщині дитячого письменника Володимира Вакуленка. Детальніше.

Церковне свято 10 квітня

10 квітня вшановують пам’ять мучеників Терентiя, Помпiя, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33. Святий мученик Терентій та його дружина постраждали за імператора Декія. Імператор вимагав, щоб усі піддані принесли жертви язичницьким ідолам. Один із правителів скликав народ на площі та, продемонструвавши страшні знаряддя тортур, вимагав скоритися волі імператора. Багато хто, злякавшись, погодилися. Але 40 християн на чолі з Терентієм заявили про свою вірність Христу. Правитель зрозумів, що Терентій своїм прикладом надихає інших. Тож наказав ув’язнити його та трьох його найближчих друзів: Африкана, Максима та Помпія. Решту ж розраховував змусити зректися. Проте це не вдалося – ні вмовляннями, ні тортурами. Коли ж після молитви мучеників впали ідоли та зруйнувався храм, розлючений правитель наказав відсікти християнам голови. Після страти 36 мучеників він закликав до себе Терентія, Максима, Африкана та Помпія, показав їм страчених і знову запропонував принести жертву ідолам. Мученики відмовилися. Тоді їх закували в кайдани та вирішили морити голодом, запускали до в’язниці змій. Проте змії не жалили мучеників, а кайдани з них спали. Тож правитель наказав обезголовити в’язнів.

Народні прикмети

Якщо вже розцвіла верба, то пора сіяти моркву, кріп і петрушку.

Якщо 10 квітня похмурий день, то до кінця квітня часто буде похмуро.

Якщо 10 квітня гримить грім, то найближчим часом будуть затяжні дощі.

Що не можна робити 10 квітня

Не можна їсти жирну їжу та вживати спиртне.