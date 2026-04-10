Сьогодні 10 квітня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – Всесвітній день роботи з дому та Міжнародний день братів і сестер. В Україні – День кримськотатарської журналістики. У цей день 1525 року Пруссія з володінь Тевтонського ордену перетворилася на світське герцогство. У 1710-му ухвалили перший у світі документ, який охороняв авторське право. У 1815-му сталося найпотужніше в сучасній історії виверження вулкана – вибухнув Тамбора. У 1898-му народився патріарх Київський та всієї України Мстислав. У 1912-му у свій перший та останній рейс вирушив “Титанік”. У 1938-му в Австрії під пильним наглядом нацистів відбувся референдум, на якому 99,7% проголосувало за аншлюс. У 2010-му в авіакатастрофі під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинський та урядова делегація. У 2022-му стало відомо про викрадення окупантами в Харківській області письменника Володимира Вакуленка.

Свята та пам’ятні дати 10 квітня

10 квітня в Україні – День кримськотатарської журналістики. Також це День визволення Одеси від німецько-нацистських окупантів.

У світі – Всесвітній день роботи з дому та Міжнародний день братів і сестер.

Також сьогодні: Міжнародний день руху опору, Всесвітній день ягуара, День банана, День гольфіста, Міжнародний день шпильки, Всесвітній день гомеопатії. Стартує Всесвітній тиждень музичної терапії.

10 квітня в історії

10 квітня 1525 року відбувся Прусський омаж. Докладніше.

10 квітня 1710 року у Великій Британії набув чинності акт парламенту, який отримав назву “Статут королеви Анни”. Він став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву. Докладніше.

10-11 квітня 1815 відбулася кульмінація виверження вулкана Тамбора на індонезійському острові Сумбава (перші поштовхи фіксували з 5 квітня). Його визнають найпотужнішим у сучасній історії людства (7 балів за шкалою вулканічної активності – VEI).

Кількість загиблих внаслідок виверження оцінюють більш як у 70 тисяч людей. Причому 11-12 тисяч загинули безпосередньо від виверження, інші – від голоду та хвороб, що охопили регіон через вулканічні опади. Значною мірою такі катастрофічні наслідки настали через те, що вулкан упродовж сотень років не подавав жодних ознак активності, тому люди жили поряд без побоювань.

Вулкан викинув попіл у атмосферу на 30 км. Виверження спричинило глобальні кліматичні аномалії, зокрема – вулканічну зиму, через яку 1816 рік відомий як “рік без літа”. Занадто прохолодним він був у Європі та Північній Америці, що призвело до катастрофічного неврожаю, зростання цін та голоду.

Одним із трагічних наслідків виверження стало повне зникнення культури жителів острова Сумбава та тамборської мови. Залишки цієї культури знайшли під час розкопок у 2004 році, і це місце іноді називають “Східними Помпеями”.

10 квітня 1849 року запатентували безпечну шпильку. Автором винаходу став американець Волтер Гант. Докладніше.

10 квітня 1898 року народився майбутній патріарх Київський та всієї України Мстислав (Степан Скрипник). Степан доводився племінником Симону Петлюрі та, перш ніж стати церковним діячем, повоював за Україну. Докладніше.

10 квітня 1912 року з порту Саутгемптон до Нью-Йорка вирушив лайнер “Титанік”. Цей рейс став для нього першим та останнім. Докладніше.

10 квітня 1938 року в Австрії, за місяць до того захопленій нацистською Німеччиною, відбувся референдум, на якому 99,7% проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом. Докладніше.

10 квітня 1972 року відкрили для підписання Конвенцію про заборону біологічної зброї. Докладніше.

10 квітня 2010 року сталася авіакатастрофа під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський та ще 95 осіб, переважно представників уряду Польщі. Докладніше.

10 квітня 2022 року з’явилася інформація про викрадення окупантами на Ізюмщині дитячого письменника Володимира Вакуленка. Докладніше.

Церковне свято 10 квітня

10 квітня – Велика п’ятниця, Спомин святих спасительних страстей Ісуса Христа. Вшановують пам’ять мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зінона, Олександра, Феодора та інших 33. Детальніше.

Народні прикмети

Якщо вже розцвіла верба, то пора сіяти моркву, кріп і петрушку.

Якщо 10 квітня похмурий день, то до кінця квітня часто буде похмуро.

Якщо 10 квітня гримить грім, то найближчим часом будуть затяжні дощі.

Що не можна робити 10 квітня

Сьогодні – Страсна п’ятниця. Віряни проводять цей день у молитві та дотримуються суворого посту.

В цей день не можна сваритися та лихословити.