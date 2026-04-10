Помилкові «ухилянтки» та борги харків’ян за тепло – підсумки 10 квітня

32 жінки зняли з розшуку ТЦК. Близько 9 млрд грн заборгували жителі Харкова за опалення. Крижаною водою намагався подолати кордон 36-річний харків'янин. Випав квітневий сніг.

Усі вони несподівано виявили себе військовозобов’язаними – та ще й зі штрафами за порушення правил обліку. Значну кількість у розшук подав Шевченківський РТЦК Харкова. Після розголосу ситуації в ЗМІ і соцмережах, із нею почало розбиратися Міноборони. Сьогодні на засіданні Верховної Ради міністр Михайло Федоров повідомив: усі обмеження з жінок зняті, їх більше не розшукують, а штрафи скасували. Пресслужба Міноборони прокоментувала: питання статусу «в розшуку» виникло через технічну помилку в одному з РТЦК. Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня. Федоров запевнив: поставив задачу створити технічні запобіжники, щоб подібні історії більше не виникали. А також – щоб виключити людський фактор. Ми докладно розбиралися в історії жінок, яких зробили «ухилянтками». Усі подробиці читайте в матеріалі «Об’єктива».

<br />

Такі дані навів міський голова Ігор Терехов у відповіді на публікацію «Економічної правди» про «Харків комуністичний». За словами мера, такі борги населення накопичувалися з 2014 року. Щодо минулого опалювального сезону, то рівень розрахунків мер назвав «феноменальним» – понад 91%. Із боржниками активно судяться – наразі в роботі понад 8 тисяч позовів. Також Терехов повідомив, що КП «Харківські теплові мережі» заборгувало за газ та його розподіл 22,3 млрд грн. З них майже 2,6 млрд – штрафні санції. Ще 17,5 млрд харківським тепловикам винна держава. Йдеться про компенсацію різниці в тарифах, яка має надходити з держбюджету, але цього не відбувається роками. Докладний аналіз – на нашому сайті.

Ухилянта у Дністрі виловили прикордонники Могилів-Подольського загону. Пресслужба ДПСУ відзначила: чоловік підготувався до втечі: проклав маршрут до прикордоння в об’їзд блокпостів, цінні речі та документи заздалегідь спакував у рюкзак. Проте у річку кинувся без жодних плавзасобів. Прикордонники відзначили: низька температура води у поєднанні з сильної течією робить такі запливи критично небезпечними для життя. Тож втікачу, можна сказати, пощастило, що підозрілу активність на воді вчасно помітили та підняли його на борт катеру прикордонників. Втікача притягнули до адмінвідповідальності.

Регіональний центр із гідрометеорології інформує: на вихідних триватимуть нічні заморозки. До 2 морозу на поверхні ґрунту очікують цієї ночі, у ніч проти неділі – до -3. Удень у вихідні також буде прохолодно – максимум до +13. Можливі дощі, грози та мокрий сніг. За прогнозом, нічні заморозки припиняться наступного тижня.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

