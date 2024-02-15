Наловили более 20 кг рыбы: на Харьковщине попались браконьеры
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
В Изюме 14 февраля разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.
В общем нарушители незаконно поймали карася серебристого – 63 экз., леща 6 экз., густеры 2 экз., щуки 1 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 22,15 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85. Специалисты оценили ущерб в 116093 гривен Запретное орудие ловли, лодку и пойманную рыбу изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьеры, Изюм, патруль, рыба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме 14 февраля разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.".