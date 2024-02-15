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Наловили более 20 кг рыбы: на Харьковщине попались браконьеры

Общество 16:56   15.02.2024
Виктория Яковенко
Наловили более 20 кг рыбы: на Харьковщине попались браконьеры Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

В Изюме 14 февраля разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.

В общем нарушители незаконно поймали карася серебристого – 63 экз., леща 6 экз., густеры 2 экз., щуки 1 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 22,15 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85. Специалисты оценили ущерб в 116093 гривен Запретное орудие ловли, лодку и пойманную рыбу изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме 14 февраля разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.".