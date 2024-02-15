Наловили более 20 кг рыбы: на Харьковщине попались браконьеры

В Изюме 14 февраля разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.

В общем нарушители незаконно поймали карася серебристого – 63 экз., леща 6 экз., густеры 2 экз., щуки 1 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 22,15 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85. Специалисты оценили ущерб в 116093 гривен Запретное орудие ловли, лодку и пойманную рыбу изъяли.