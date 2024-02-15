Наловили понад 20 кг риби: на Харківщині попалися браконьєри
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
В Ізюмі 14 лютого викрили двох чоловіків, які з човна сіткою ловили рибу та завдали шкоди державі.
Загалом порушники незаконно зловили карася сріблястого – 63 екз., ляща 6 екз., плоскирки 2 екз., щуки 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 22,15 кг, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Фахівці оцінили збитки у 116093 гривень Заборонене знаряддя лову, човен та пійману рибу вилучили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, браконьеры, патруль, рыба, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі 14 лютого викрили двох чоловіків, які з човна сіткою ловили рибу та завдали шкоди державі.".