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Наловили понад 20 кг риби: на Харківщині попалися браконьєри

Суспільство 16:56   15.02.2024
Вікторія Яковенко
Наловили понад 20 кг риби: на Харківщині попалися браконьєри Фото: Харківський рибоохоронний патруль

В Ізюмі 14 лютого викрили двох чоловіків, які з човна сіткою ловили рибу та завдали шкоди державі.

Загалом порушники незаконно зловили карася сріблястого – 63 екз., ляща 6 екз., плоскирки 2 екз., щуки 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 22,15 кг, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Фахівці оцінили збитки у 116093 гривень Заборонене знаряддя лову, човен та пійману рибу вилучили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі 14 лютого викрили двох чоловіків, які з човна сіткою ловили рибу та завдали шкоди державі.".