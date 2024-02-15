Наловили понад 20 кг риби: на Харківщині попалися браконьєри

В Ізюмі 14 лютого викрили двох чоловіків, які з човна сіткою ловили рибу та завдали шкоди державі.

Загалом порушники незаконно зловили карася сріблястого – 63 екз., ляща 6 екз., плоскирки 2 екз., щуки 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 22,15 кг, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Фахівці оцінили збитки у 116093 гривень Заборонене знаряддя лову, човен та пійману рибу вилучили.