На четверть миллиона гривен порыбачили мужчины на реке на Харьковщине
Двоих мужчин на лодке и с запрещенными сетями поймали утром 13 августа на реке Орель вблизи села Великие Бучки Красноградского района.
Браконьеры успели выловить 18,6 килограмма рыбы: 55 карасей, 41 линя, 37 красноперок, по три окуня и щуки, а также 63 краснокнижных золотых карася, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.
На мужчин составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 и ст .90 КУоАП. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, оценили в более чем 244 тысячи гривен. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления (ч. 1 ст. 249 УКУ). Запрещенные сети, лодку и рыбу изъяли.
Жителям Харьковщины напоминают, что на водных объектах региона запрещены любая рыбалка, в том числе и любительская, а также использование малых, моторных, прогулочных парусных, прогулочных, спортивных и скоростных судов, водных мотоциклов и средств развлечений на воде. Такой запрет был принят решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 24 июня 2022 года и будет действовать до окончания военного положения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьеры, рыба, рыбалка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 12:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин на лодке и с запрещенными сетями поймали утром 13 августа на реке Орель вблизи села Великие Бучки Красноградского района.".