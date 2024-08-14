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На четверть миллиона гривен порыбачили мужчины на реке на Харьковщине

Общество 12:27   14.08.2024
Елена Нагорная
На четверть миллиона гривен порыбачили мужчины на реке на Харьковщине

Двоих мужчин на лодке и с запрещенными сетями поймали утром 13 августа на реке Орель вблизи села Великие Бучки Красноградского района.

Браконьеры успели выловить 18,6 килограмма рыбы: 55 карасей, 41 линя, 37 красноперок, по три окуня и щуки, а также 63 краснокнижных золотых карася, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На мужчин составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 и ст .90 КУоАП. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, оценили в более чем 244 тысячи гривен. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления (ч. 1 ст. 249 УКУ). Запрещенные сети, лодку и рыбу изъяли.

Жителям Харьковщины напоминают, что на водных объектах региона запрещены любая рыбалка, в том числе и любительская, а также использование малых, моторных, прогулочных парусных, прогулочных, спортивных и скоростных судов, водных мотоциклов и средств развлечений на воде. Такой запрет был принят решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 24 июня 2022 года и будет действовать до окончания военного положения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин на лодке и с запрещенными сетями поймали утром 13 августа на реке Орель вблизи села Великие Бучки Красноградского района.".