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На чверть мільйона гривень порибалили чоловіки на річці на Харківщині

Суспільство 12:27   14.08.2024
Олена Нагорна
На чверть мільйона гривень порибалили чоловіки на річці на Харківщині

Двох чоловіків на човні та із забороненими сітками спіймали вранці 13 серпня на річці Оріль поблизу села Великі Бучки Красноградського району.

Браконьєри встигли виловити 18,6 кілограма риби: 55 карасів, 41 лина, 37 краснопірок, по три окуні та щуки, а також 63 червонокнижні золоті карасі, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На чоловіків склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 та ст. 90 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 244 тисячі гривень. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального злочину (ч. 1 ст. 249 ККУ). Заборонені сітки, човен та рибу вилучили.

Жителям Харківщини нагадують, що на водних об’єктах регіону заборонена будь-яка риболовля, в тому числі й любительська, а також використання малих, моторних, прогулянкових вітрильних, прогулянкових, спортивних та швидкісних суден, водних мотоциклів та засобів розваг на воді. Така заборона була ухвалена регіональною комісією з питань ТЕБ ​​та НС 24 червня 2022 року та діятиме до закінчення воєнного стану.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 12:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох чоловіків на човні та із забороненими сітками спіймали вранці 13 серпня на річці Оріль поблизу села Великі Бучки Красноградського району.".