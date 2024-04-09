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Трех браконьеров, наловивших почти 90 кг рыбы, поймали на Купянщине

Общество 12:10   09.04.2024
Виктория Яковенко
Трех браконьеров, наловивших почти 90 кг рыбы, поймали на Купянщине Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

В Купянском районе ваблизи села Новая Александровка 4 апреля обнаружили нарушителей, которые в период нерестового запрета ловили рыбу.

«Было выявлено трех человек, которые с лодки осуществили ловлю водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя сетями и выловили такие водные биоресурсы: карась серебристый – 110 экз., толстолоб – 1 экз., щука — 1 экз.. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 87,78 кг», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчин составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Также было открыто уголовное по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным промыслом) УКУ. Специалисты оценили ущерб более чем в 181 тысячу гривен. Рыбу и запрещенное орудие ловли у нарушителей изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе ваблизи села Новая Александровка 4 апреля обнаружили нарушителей, которые в период нерестового запрета ловили рыбу.".