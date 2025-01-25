«Протокол за снежку в начальника ГУНП Харьковщины». Комментарий полиции

С утра в ряде харьковских Telegram-каналов распространяется информация о происшествии во время церемонии прощания с погибшим полковником полиции Игорем Иванчишиным.

В частности, в сообщениях говорится, что пока все собравшиеся стояли на улице, маленький мальчик слепил снежку и, вроде бы, бросил в нового начальника полиции Харьковщины.

«В ответ он вызвал следственно-оперативную группу. В шоке были все, особенно состав группы, которых вызывали на ребенка за снежку и потребовали привлечь к ответственности. Ювенальная полиция составила протокол на родителей ребенка… За снежку!», – пишут в соцсетях.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали это сообщение. Отмечают, что место проведения церемонии прощания находилось под охраной полиции с целью недопущения терактов. Объясняют: в мероприятии приняло участие большое количество людей.

«Во время траурного мероприятия была замечена непонятная активность на крыше здания. В рамках стандартного алгоритма по недопущению пребывания посторонних лиц полиция провела проверку, кто там находится и с какой целью. На месте полицейские обнаружили четыре человека, среди которых был 16-летний парень. Они занимались ремонтными работами, несовершеннолетний помогал своему брату. Полицейские провели общение с установленными лицами. Информация зарегистрирована в ЕО», — сообщили правоохранители.

В полиции подчеркнули, что сведения о событии в ЕРДР не вносили и делать этого не планируют.