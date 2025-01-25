«Протокол за сніжку в начальника ГУНП Харківщини». Коментар поліції
Від ранку у низці харківських телеграм-каналів шириться інформація щодо події під час церемонії прощання з загиблим полковником поліції Ігорем Іванчишиним.
Зокрема, у дописах йдеться, що поки всі присутні стояли на вулиці, маленький хлопчик зліпив сніжку та, начебто, кинув в нового начальника поліції Харківщини.
«У відповідь він викликав слідчо-оперативну групу. В шоці були всі, особливо склад групи, яких викликали на дитину за сніжку і вимагали притягнути до відповідальності. Ювенальна поліція склала протокол на батьків дитини…За сніжку!», – пишуть у соцмережах.
У ГУ Нацполіції в Харківській області прокоментували цей допис. Зазначають: місце проведення церемонії прощання перебувало під охороною поліції з метою недопущення терактів. Адже у заході взяла участь велика кількість людей.
«Під час траурного заходу була помічена незрозуміла активність на даху будівлі. У межах стандартного алгоритму з недопущення перебування сторонніх осіб поліція здійснила перевірку, хто там перебуває і з якою метою. На місці поліцейські виявили чотирьох людей, серед яких був 16-річний хлопець. Вони займалися ремонтними роботами, неповнолітній допомагав своєму братові. Поліцейські провели бесіду з встановленими особами. Інформація зареєстрована в ЄО», – повідомили правоохоронці.
У поліції підкреслили, що відомості про подію до ЄРДР не вносили і робити цього не планують.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, протокол, соцсети, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від ранку у низці харківських телеграм-каналів шириться інформація щодо події під час церемонії прощання з загиблим полковником поліції Ігорем Іванчишиним.".