Более сотни рыб, среди которых крупные, погубил житель Харьковщины (фото)

40-летний житель села Новоалександровка Купянского района выловил более сотни рыбин. Их, а также резиновую лодку и запрещенные сети правоохранители обнаружили в авто мужчины во ходе проверки 4 апреля.

Среди рыб, которых поймал браконьер, были караси, толстолобик и щука, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Общая стоимость нанесенного государству ущерба рассчитали на уровне 180 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ. Мужчине грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.