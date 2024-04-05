Более сотни рыб, среди которых крупные, погубил житель Харьковщины (фото)
40-летний житель села Новоалександровка Купянского района выловил более сотни рыбин. Их, а также резиновую лодку и запрещенные сети правоохранители обнаружили в авто мужчины во ходе проверки 4 апреля.
Среди рыб, которых поймал браконьер, были караси, толстолобик и щука, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Общая стоимость нанесенного государству ущерба рассчитали на уровне 180 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ. Мужчине грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьер, Купянский район, полиция, рыба, рыбак, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 21:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний житель села Новоалександровка Купянского района выловил более сотни рыбин.".