Погубили рыбы на 50 тыс. грн: ночью на Харьковщине попались браконьеры

11 августа в 01:00 на реке Татарка возле села Дубовка разоблачили двух браконьеров.

«Было выявлено двух человек, которые с помощью лодки совершали лов рыбы запрещенными орудиями лова – сетками в количестве 3 шт. При этом поймали: плоскирку – 9 шт, судак – 7 экз., карась серебристый – 4 экз., лещ – 2 экз., окунь – 1 экз., плотву – 1 экз», — сообщил Харьковский рыбоохранный патруль.

В общем они выловили 7,7 кг. Специалисты оценили ущерб более чем в 53 тысячи гривен. На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУпАП. На место инспекторы вызвали сотрудников Нацполиции. Рыбу, лодку и запрещенное орудие ловли правоохранители изъяли.