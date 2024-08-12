Погубили рыбы на 50 тыс. грн: ночью на Харьковщине попались браконьеры
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
11 августа в 01:00 на реке Татарка возле села Дубовка разоблачили двух браконьеров.
«Было выявлено двух человек, которые с помощью лодки совершали лов рыбы запрещенными орудиями лова – сетками в количестве 3 шт. При этом поймали: плоскирку – 9 шт, судак – 7 экз., карась серебристый – 4 экз., лещ – 2 экз., окунь – 1 экз., плотву – 1 экз», — сообщил Харьковский рыбоохранный патруль.
В общем они выловили 7,7 кг. Специалисты оценили ущерб более чем в 53 тысячи гривен. На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУпАП. На место инспекторы вызвали сотрудников Нацполиции. Рыбу, лодку и запрещенное орудие ловли правоохранители изъяли.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 10:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 августа в 01:00 на реке Татарка возле села Дубовка разоблачили двух браконьеров.".