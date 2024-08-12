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Погубили рыбы на 50 тыс. грн: ночью на Харьковщине попались браконьеры

Общество 10:53   12.08.2024
Виктория Яковенко
Погубили рыбы на 50 тыс. грн: ночью на Харьковщине попались браконьеры Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

11 августа в 01:00 на реке Татарка возле села Дубовка разоблачили двух браконьеров.

«Было выявлено двух человек, которые с помощью лодки совершали лов рыбы запрещенными орудиями лова – сетками в количестве 3 шт. При этом поймали: плоскирку – 9 шт, судак – 7 экз., карась серебристый – 4 экз., лещ – 2 экз., окунь – 1 экз., плотву – 1 экз», — сообщил Харьковский рыбоохранный патруль.

В общем они выловили 7,7 кг. Специалисты оценили ущерб более чем в 53 тысячи гривен. На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУпАП. На место инспекторы вызвали сотрудников Нацполиции. Рыбу, лодку и запрещенное орудие ловли правоохранители изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 августа в 01:00 на реке Татарка возле села Дубовка разоблачили двух браконьеров.".