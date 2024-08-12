Погубили риби на понад 50 тис. грн: вночі на Харківщині попалися браконьєри
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
11 серпня о 01:00 на річці Татарка поблизу села Дубівка викрили двох браконьєрів.
«Було виявлено двох осіб, які за допомогою човна здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – сітками у кількості 3 шт. При цьому впіймали: плоскирка – 9 шт, судак – 7 екз., карась сріблястий – 4 екз., лящ – 2 екз., окунь – 1 екз., плітка – 1 екз», – повідомив Харківський рибоохоронний патруль.
Загалом вони виловили 7,7 кг. Фахівці оцінили збитки у понад 53 тисячі гривень. На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. На місце інспектори викликали співробітників Нацполіції. Рибу, човен та заборонене знаряддя лову правоохоронці вилучили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьеры, инспекторы, нарушители, поймали, рыба, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 10:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 серпня о 01:00 на річці Татарка поблизу села Дубівка викрили двох браконьєрів.".