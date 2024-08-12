Погубили риби на понад 50 тис. грн: вночі на Харківщині попалися браконьєри

11 серпня о 01:00 на річці Татарка поблизу села Дубівка викрили двох браконьєрів.

«Було виявлено двох осіб, які за допомогою човна здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – сітками у кількості 3 шт. При цьому впіймали: плоскирка – 9 шт, судак – 7 екз., карась сріблястий – 4 екз., лящ – 2 екз., окунь – 1 екз., плітка – 1 екз», – повідомив Харківський рибоохоронний патруль.

Загалом вони виловили 7,7 кг. Фахівці оцінили збитки у понад 53 тисячі гривень. На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. На місце інспектори викликали співробітників Нацполіції. Рибу, човен та заборонене знаряддя лову правоохоронці вилучили.