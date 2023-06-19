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Купянск избавляется от российских названий улиц: опрос продолжается

Общество 12:36   19.06.2023
Виктория Яковенко
Купянск избавляется от российских названий улиц: опрос продолжается

В Купянске продолжается опрос по переименованию 13 улиц, 2 переулков и въезда, которые носят русские названия.

Об этом сообщает Купянская городская военная администрация.

Предлагают переименовать:

— ул. Ватутина на 10 сентября, день, когда Купянск был освобожден от российских захватчиков;
— въезд Ватутина на 10 сентября;
— ул. Лермонтова на Дмитрия Коцюбайло, в честь «Да Винчи»;
— ул. Московскую на Леонида Каденюка;
— ул. Терешковой на Вячеслава Чорновила;
— ул. Горького на Квитки-Основьяненко;
— переулок Александра Невского на Ивана Поддубного;
— ул. Зои Космодемьянской на Александра Довженко;
— ул. Герцена на Нечуя-Левицкого;
— ул. Достоевского на Котляревского;
— ул. Нахимова на Ярослава Мудрого;
— ул. Чайковского на Николая Лысенко;
— ул. Циолковского на Левко Лукьяненко;
— ул. Краснолиманскую на Владимира Сосюру;
— ул. Разина на волонтеров;
— переулок Разина на переулок волонтеров.

Чтобы присоединиться к опросу, необходимо перейти по ссылке. Голосование продлится до 26 июня.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 12:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске продолжается опрос по переименованию 13 улиц, 2 переулков и въезда, которые носят русские названия.".