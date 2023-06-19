Купянск избавляется от российских названий улиц: опрос продолжается
В Купянске продолжается опрос по переименованию 13 улиц, 2 переулков и въезда, которые носят русские названия.
Об этом сообщает Купянская городская военная администрация.
Предлагают переименовать:
— ул. Ватутина на 10 сентября, день, когда Купянск был освобожден от российских захватчиков;
— въезд Ватутина на 10 сентября;
— ул. Лермонтова на Дмитрия Коцюбайло, в честь «Да Винчи»;
— ул. Московскую на Леонида Каденюка;
— ул. Терешковой на Вячеслава Чорновила;
— ул. Горького на Квитки-Основьяненко;
— переулок Александра Невского на Ивана Поддубного;
— ул. Зои Космодемьянской на Александра Довженко;
— ул. Герцена на Нечуя-Левицкого;
— ул. Достоевского на Котляревского;
— ул. Нахимова на Ярослава Мудрого;
— ул. Чайковского на Николая Лысенко;
— ул. Циолковского на Левко Лукьяненко;
— ул. Краснолиманскую на Владимира Сосюру;
— ул. Разина на волонтеров;
— переулок Разина на переулок волонтеров.
Чтобы присоединиться к опросу, необходимо перейти по ссылке. Голосование продлится до 26 июня.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске продолжается опрос по переименованию 13 улиц, 2 переулков и въезда, которые носят русские названия.".