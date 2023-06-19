Купянск избавляется от российских названий улиц: опрос продолжается

В Купянске продолжается опрос по переименованию 13 улиц, 2 переулков и въезда, которые носят русские названия.

Об этом сообщает Купянская городская военная администрация.

Предлагают переименовать:

— ул. Ватутина на 10 сентября, день, когда Купянск был освобожден от российских захватчиков;

— въезд Ватутина на 10 сентября;

— ул. Лермонтова на Дмитрия Коцюбайло, в честь «Да Винчи»;

— ул. Московскую на Леонида Каденюка;

— ул. Терешковой на Вячеслава Чорновила;

— ул. Горького на Квитки-Основьяненко;

— переулок Александра Невского на Ивана Поддубного;

— ул. Зои Космодемьянской на Александра Довженко;

— ул. Герцена на Нечуя-Левицкого;

— ул. Достоевского на Котляревского;

— ул. Нахимова на Ярослава Мудрого;

— ул. Чайковского на Николая Лысенко;

— ул. Циолковского на Левко Лукьяненко;

— ул. Краснолиманскую на Владимира Сосюру;

— ул. Разина на волонтеров;

— переулок Разина на переулок волонтеров.

Чтобы присоединиться к опросу, необходимо перейти по ссылке. Голосование продлится до 26 июня.

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