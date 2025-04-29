Российский флаг на Харьковщине сняли (видео)
Операторы БпЛА обнаружили на временно оккупированных территориях Харьковской области вражеский флаг и нашли способ от него избавиться.
Видео того, как украинский FPV-дрон сбивает флаг РФ, опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Операторы БпЛА обнаружили вражеский флаг, вывешенный на ВОТ Харьковщины. Наш дроноводы ювелирно сняли «аквафреш» со здания вместе с флагштоком», — подписали пограничники.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Операторы БпЛА обнаружили на временно оккупированных территориях Харьковской области вражеский флаг и нашли способ от него избавиться".