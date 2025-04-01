В Харькове теперь развевается новый флаг: почему заменили (фото)

В Харькове подняли новый флаг Украины на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Объясняют: старое полотнище стал непригодным из-за погодных условий и близких взрывов.

Напомним, замена полотнища государственного флага Украины на главном флагштоке Харькова – это стандартные работы перед или после урагана, объясняла МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. Она отмечала: в Харькове существует два варианта полотнищ государственного флага.