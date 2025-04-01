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В Харькове теперь развевается новый флаг: почему заменили (фото)

Общество 15:54   01.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове теперь развевается новый флаг: почему заменили (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове подняли новый флаг Украины на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Объясняют: старое полотнище стал непригодным из-за погодных условий и близких взрывов.

новый флаг Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
новый флаг Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, замена полотнища государственного флага Украины на главном флагштоке Харькова – это стандартные работы перед или после урагана, объясняла МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. Она отмечала: в Харькове существует два варианта полотнищ государственного флага.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подняли новый флаг Украины на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".