На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)

На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление многоэтажки, поврежденной в результате боевых действий.

По данным Харьковского горсовета, в здании уже заменили поврежденные окна, восстановили разрушенные стены, лифтовое помещение, часть разрушенных перекрытий и прочее.

«Сейчас в местах общего пользования выполняют отделочные работы, идет восстановление перекрытий. В дальнейших планах – восстановление поврежденных коммуникаций, входных групп, монтаж нового лифтового оборудования», – рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.

Рабочий проект также предусматривает восстановление кровли и фасада дома.