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На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)

Общество 14:21   01.04.2025
Виктория Яковенко
На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото) Фото: Харьковский горсовет

На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление многоэтажки, поврежденной в результате боевых действий.

По данным Харьковского горсовета, в здании уже заменили поврежденные окна, восстановили разрушенные стены, лифтовое помещение, часть разрушенных перекрытий и прочее.

«Сейчас в местах общего пользования выполняют отделочные работы, идет восстановление перекрытий. В дальнейших планах – восстановление поврежденных коммуникаций, входных групп, монтаж нового лифтового оборудования», – рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.

Рабочий проект также предусматривает восстановление кровли и фасада дома.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)
На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление многоэтажки, поврежденной в результате боевых действий.".