На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)
Фото: Харьковский горсовет
На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление многоэтажки, поврежденной в результате боевых действий.
По данным Харьковского горсовета, в здании уже заменили поврежденные окна, восстановили разрушенные стены, лифтовое помещение, часть разрушенных перекрытий и прочее.
«Сейчас в местах общего пользования выполняют отделочные работы, идет восстановление перекрытий. В дальнейших планах – восстановление поврежденных коммуникаций, входных групп, монтаж нового лифтового оборудования», – рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.
Рабочий проект также предусматривает восстановление кровли и фасада дома.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, міськрада, многоэтажка, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление многоэтажки, поврежденной в результате боевых действий.".