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Два варианта полотнищ: что с флагом Украины в Харькове после урагана (видео)

Общество 14:21   06.11.2024
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Два варианта полотнищ: что с флагом Украины в Харькове после урагана (видео) Фото: КП «Харьковзеленстрой»

Замена полотнища государственного флага Украины на главном флагштоке Харькова – это стандартные работы после урагана, объяснила МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко.

«Наши специалисты заменили полотнище государственного флага Украины со штурмового на стандартный, который имеет размеры 15 на 22,5 метра. Это такие стандартные работы. Тот флаг меньший, штурмовой мы отправили на ремонт. Ну, дело в том, что если сильны ураганы, есть небольшие повреждения у полотнища, поэтому мы постоянно это мониторим. И если есть какие-то небольшие повреждения, мы заменяем полотнище на более новый», — отметила Сайко.

В СКП также сообщили, что в Харькове существует два варианта полотнищ государственного флага.

«Мы смотрим по прогнозам синоптиков, если по городу объявлено ураган или ухудшение погодных условий, мы всегда проверяем наш флаг Украины, чтобы он был в порядке», — подчеркнули коммунальщики.

Читайте также: В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замена полотнища государственного флага Украины на главном флагштоке Харькова – это стандартные работы после урагана.".