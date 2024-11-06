В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)
Фото: КП «Харьковзеленстрой»
Полотно наибольшего флага в Харькове заменили рабочие КП «Харьковзеленстрой» после сильного ветра, который недавно бушевал в городе.
«В частности, специалисты предприятия заменили штурмовое знамя Украины на стандартное полотнище размером 15 на 22,5 метра. Поэтому главный символ страны снова гордо развевается над Харьковом, подчеркивая несокрушимый дух города», – написали в КП.
Снятый флаг отправили на ремонт, добавили коммунальщики.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: флаг, флагшток, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полотно наибольшего флага в Харькове заменили рабочие КП «Харьковзеленстрой» после сильного ветра, который недавно бушевал в городе.".