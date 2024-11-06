Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)

Общество 10:00   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото) Фото: КП «Харьковзеленстрой»

Полотно наибольшего флага в Харькове заменили рабочие КП «Харьковзеленстрой» после сильного ветра, который недавно бушевал в городе.

Фото: КП «Харьковзеленстрой»
Фото: КП «Харьковзеленстрой»

«В частности, специалисты предприятия заменили штурмовое знамя Украины на стандартное полотнище размером 15 на 22,5 метра. Поэтому главный символ страны снова гордо развевается над Харьковом, подчеркивая несокрушимый дух города», – написали в КП.

Снятый флаг отправили на ремонт, добавили коммунальщики.

Читайте также: Ночью снег с дождем. Какой будет погода 6 ноября в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 
06.11.2024, 07:12
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
06.11.2024, 08:40
Что будет с обстрелянным Госпромом и площадью Свободы, рассказал Терехов
Что будет с обстрелянным Госпромом и площадью Свободы, рассказал Терехов
05.11.2024, 11:50
Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов
Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов
06.11.2024, 09:25
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
06.11.2024, 06:00
В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)
В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)
06.11.2024, 10:00

Новости по теме:

11:47
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
11:22
В Харькове вновь развевается большой флаг Украины
15:44
В Харькове заменили флаг Украины: объяснение мэрии (фото)
10:35
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
21:16
Открываются Паралимпийские игры: харьковчанка понесет флаг Украины (видео)

Вы читали новость: «В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полотно наибольшего флага в Харькове заменили рабочие КП «Харьковзеленстрой» после сильного ветра, который недавно бушевал в городе.".