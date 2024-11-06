В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)

Полотно наибольшего флага в Харькове заменили рабочие КП «Харьковзеленстрой» после сильного ветра, который недавно бушевал в городе.

«В частности, специалисты предприятия заменили штурмовое знамя Украины на стандартное полотнище размером 15 на 22,5 метра. Поэтому главный символ страны снова гордо развевается над Харьковом, подчеркивая несокрушимый дух города», – написали в КП.

Снятый флаг отправили на ремонт, добавили коммунальщики.