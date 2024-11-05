Ночью снег с дождем. Какой будет погода 6 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 6 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшие осадки (мокрый снег с дождем 🌨🌧),

местами гололедица, на дорогах местами гололед.💧❄️

Днем местами небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Местами туман🌫.

Ветер западный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​1 — 6° тепла.

По городу: Ночью небольшие осадки (мокрый снег с дождем 🌧🌨).

Днем небольшой дождь. 🌧

Ветер западный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° тепла, днем ​​4 — 6° тепла.