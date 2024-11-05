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Ночью снег с дождем. Какой будет погода 6 ноября в Харькове и области

Погода 20:05   05.11.2024
Оксана Якушко
Ночью снег с дождем. Какой будет погода 6 ноября в Харькове и области Фото: МГ «Объектив»

Прогноз погоды на завтра, 6 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшие осадки (мокрый снег с дождем 🌨🌧),
местами гололедица, на дорогах местами гололед.💧❄️
Днем местами небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Местами туман🌫.
Ветер западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​1 — 6° тепла.

По городу: Ночью небольшие осадки (мокрый снег с дождем 🌧🌨).
Днем небольшой дождь. 🌧
Ветер западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° тепла, днем ​​4 — 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".