Ночью мокрый снег. Какой будет погода 5 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 5 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью небольшой мокрый снег, слабый гололед❄️💧, на дорогах местами гололедица❄️💧.
Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, ночью и утром местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем 0 — 5° тепла.
По городу: Ночью небольшой мокрый снег🌨, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Днем без существенных осадков 🌤
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 2 — 4° тепла.
Читайте также: Утренний первый снег в Харькове (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью мокрый снег. Какой будет погода 5 ноября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 19:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".