Ночью мокрый снег. Какой будет погода 5 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 5 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшой мокрый снег, слабый гололед❄️💧, на дорогах местами гололедица❄️💧.

Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, ночью и утром местами порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.

По городу: Ночью небольшой мокрый снег🌨, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Днем без существенных осадков 🌤

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем ​​2 — 4° тепла.