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Ночью мокрый снег. Какой будет погода 5 ноября в Харькове и области

Погода 19:57   04.11.2024
Оксана Якушко
Ночью мокрый снег. Какой будет погода 5 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 5 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшой мокрый снег, слабый гололед❄️💧, на дорогах местами гололедица❄️💧.
Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, ночью и утром местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.

По городу: Ночью небольшой мокрый снег🌨, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Днем без существенных осадков 🌤
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем ​​2 — 4° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Погода, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 19:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".