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Утренний первый снег в Харькове (видео)

Общество 07:41   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Утренний первый снег в Харькове (видео)

Утром 4 ноября Харьков заснежило.

Напомним, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют, что днем в Харькове и области будет снег и дождь. А также сильный ветер – 17-22 м/с. Синоптики уточнили, что снег и ночные морозы будут и в последующие два дня.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 ноября в Харькове заснежило.".