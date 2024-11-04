Утренний первый снег в Харькове (видео)

Утром 4 ноября Харьков заснежило.

Напомним, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют, что днем в Харькове и области будет снег и дождь. А также сильный ветер – 17-22 м/с. Синоптики уточнили, что снег и ночные морозы будут и в последующие два дня.