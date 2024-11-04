Утренний первый снег в Харькове (видео)
Утром 4 ноября Харьков заснежило.
Напомним, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют, что днем в Харькове и области будет снег и дождь. А также сильный ветер – 17-22 м/с. Синоптики уточнили, что снег и ночные морозы будут и в последующие два дня.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 07:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 ноября в Харькове заснежило.".