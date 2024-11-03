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Метель и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 4 ноября

Погода 20:20   03.11.2024
Оксана Горун
Метель и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 4 ноября Фото: Оксана Горун

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал практически «зимний» прогноз на ближайшие дни.

По данным метеорологов, в Харькове и области нынешней ночью будет снег, мокрый снег и метель. А днем 4 ноября — снег и дождь.

Также ожидается мороз. В области ночью будет от 3° мороза до 2° тепла. В Харькове — ночью около 0°.

Днем будет все же теплее: в Харькове — 2 — 4° тепла, в области от нуля до плюс пяти градусов.

Неприятностью станет достаточно сильный ветер. Ночью прогнозируют порывы 15 — 20 м/с, днем — 17-22 м/с.

4 ноября станет не единственным снежным днем на неделе. Синоптики прогнозируют снег и ночные морозы и в последующие два дня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал практически «зимний» прогноз на ближайшие дни".