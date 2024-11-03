Хуртовина та дощ: прогноз погоди в Харкові й області на 4 листопада
Фото: Оксана Горун
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував практично “зимовий” прогноз на найближчі дні.
За даними метеорологів, у Харкові та області цієї ночі буде сніг, мокрий сніг та хуртовина. А вдень 4 листопада – сніг і дощ.
Також очікується мороз. В області вночі буде від 3° морозу до 2° тепла. У Харкові – вночі близько 0°.
Удень буде все ж таки тепліше: у Харкові – 2 – 4° тепла, в області від нуля до плюс п’яти градусів.
Неприємністю стане сильний вітер. Вночі прогнозують пориви 15-20 м/с, вдень – 17-22 м/с.
4 листопада стане не єдиним сніжним днем тижня. Синоптики прогнозують сніг і нічні морози й у наступні два дні.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував практично “зимовий” прогноз на найближчі дні".