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Хуртовина та дощ: прогноз погоди в Харкові й області на 4 листопада

Погода 20:20   03.11.2024
Оксана Горун
Хуртовина та дощ: прогноз погоди в Харкові й області на 4 листопада Фото: Оксана Горун

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував практично “зимовий” прогноз на найближчі дні.

За даними метеорологів, у Харкові та області цієї ночі буде сніг, мокрий сніг та хуртовина. А вдень 4 листопада – сніг і дощ.

Також очікується мороз. В області вночі буде від 3° морозу до 2° тепла. У Харкові – вночі близько 0°.

Удень буде все ж таки тепліше: у Харкові – 2 – 4° тепла, в області від нуля до плюс п’яти градусів.

Неприємністю стане сильний вітер. Вночі прогнозують пориви 15-20 м/с, вдень – 17-22 м/с.

4 листопада стане не єдиним сніжним днем ​​тижня. Синоптики прогнозують сніг і нічні морози й у наступні два дні.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував практично “зимовий” прогноз на найближчі дні".