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Сніг пішов у Харкові (відео)

Суспільство 14:00   03.11.2024
Оксана Горун
Сніг пішов у Харкові (відео)

Перший сніг зафіксували у центрі міста. Відео публікують місцеві телеграм-канали.

Відео: Х@вий Харків

Нагадаємо, Харківський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує, що вночі Харків та область накриє хуртовина. Також очікують сильні пориви вітру. Температура вночі подекуди буде до трьох градусів морозу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 14:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший сніг зафіксували у центрі міста. Відео публікують місцеві телеграм-канали".