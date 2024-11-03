Сніг пішов у Харкові (відео)
Перший сніг зафіксували у центрі міста. Відео публікують місцеві телеграм-канали.
Відео: Х@вий Харків
Нагадаємо, Харківський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує, що вночі Харків та область накриє хуртовина. Також очікують сильні пориви вітру. Температура вночі подекуди буде до трьох градусів морозу.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, сніг;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сніг пішов у Харкові (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 14:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший сніг зафіксували у центрі міста. Відео публікують місцеві телеграм-канали".