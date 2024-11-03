Сніг пішов у Харкові (відео)

Перший сніг зафіксували у центрі міста. Відео публікують місцеві телеграм-канали.

Відео: Х@вий Харків

Нагадаємо, Харківський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує, що вночі Харків та область накриє хуртовина. Також очікують сильні пориви вітру. Температура вночі подекуди буде до трьох градусів морозу.