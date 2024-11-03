Снег пошел в Харькове (видео)

Первый снег зафиксировали в центре города. Видео публикуют местные telegram-каналы.

Видео: Х@вый Харьков

Напомним, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует, что ночью Харьков и область накроет метель. Также ожидают сильные порывы ветра. Температура ночью местами будет до трех градусов мороза.