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Снег пошел в Харькове (видео)

Общество 14:00   03.11.2024
Оксана Горун
Снег пошел в Харькове (видео)

Первый снег зафиксировали в центре города. Видео публикуют местные telegram-каналы.

Видео: Х@вый Харьков

Напомним, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует, что ночью Харьков и область накроет метель. Также ожидают сильные порывы ветра. Температура ночью местами будет до трех градусов мороза.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый снег зафиксировали в центре города. Видео публикуют местные telegram-каналы".