Снег пошел в Харькове (видео)
Первый снег зафиксировали в центре города. Видео публикуют местные telegram-каналы.
Видео: Х@вый Харьков
Напомним, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует, что ночью Харьков и область накроет метель. Также ожидают сильные порывы ветра. Температура ночью местами будет до трех градусов мороза.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, сніг;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 14:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый снег зафиксировали в центре города. Видео публикуют местные telegram-каналы".