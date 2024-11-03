Метель ночью ожидают на Харьковщине — Гидрометцентр

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на 4 ноября.

«4 ноября по области и по городу ожидается: ночью порывы юго-западного ветра, 15 — 20 м/с, метель; утром и днем ​​порывы северо-западного ветра, 17-22 м/с», — проинформировали синоптики.