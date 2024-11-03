Хуртовину вночі очікують на Харківщині – Гідрометцентр

Харківський регіональний центр із гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 4 листопада.

“4 листопада по області та по місту очікується: вночі пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с, хуртовина; вранці та вдень пориви північно-західного вітру, 17 – 22 м/с”, – поінформували синоптики.