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Хуртовину вночі очікують на Харківщині – Гідрометцентр

Суспільство 13:29   03.11.2024
Оксана Горун
Хуртовину вночі очікують на Харківщині – Гідрометцентр

Харківський регіональний центр із гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 4 листопада.

“4 листопада по області та по місту очікується: вночі пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с, хуртовина; вранці та вдень пориви північно-західного вітру, 17 – 22 м/с”, – поінформували синоптики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 13:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 4 листопада".