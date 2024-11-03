Хуртовину вночі очікують на Харківщині – Гідрометцентр
Харківський регіональний центр із гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 4 листопада.
“4 листопада по області та по місту очікується: вночі пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с, хуртовина; вранці та вдень пориви північно-західного вітру, 17 – 22 м/с”, – поінформували синоптики.
Читайте також: У Харкові подорожчають м’ясо та яйця: наскільки сильно, спрогнозував економіст
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метель, новини Харкова, прогноз, сніг, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Хуртовину вночі очікують на Харківщині – Гідрометцентр»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 13:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 4 листопада".