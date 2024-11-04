Ранковий перший сніг у Харкові (відео)
Вранці 4 листопада Харків засніжило.
Нагадаємо, у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують, що вдень у Харкові та області буде сніг та дощ. Також сильний вітер – 17-22 м/с. Синоптики уточнили, що сніг і нічні морози будуть і протягом наступних двох днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 07:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 листопада Харків засніжило. ".