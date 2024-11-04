Ранковий перший сніг у Харкові (відео)

Вранці 4 листопада Харків засніжило.

Нагадаємо, у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують, що вдень у Харкові та області буде сніг та дощ. Також сильний вітер – 17-22 м/с. Синоптики уточнили, що сніг і нічні морози будуть і протягом наступних двох днів.