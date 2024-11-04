Вночі мокрий сніг. Якою буде погода 5 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 5 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі невеликий мокрий сніг🌨💧, слабка ожеледь❄️💧, на дорогах місцями ожеледиця❄️💧.
Вдень без істотних опадів🌤.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.
По місту: Вночі невеликий мокрий сніг🌨, слабка ожеледь💧❄️, на дорогах ожеледиця❄️💧.
Вдень без істотних опадів🌤
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 2 – 4° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 19:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".