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Вночі мокрий сніг. Якою буде погода 5 листопада у Харкові та області

Погода 19:57   04.11.2024
Оксана Якушко
Вночі мокрий сніг. Якою буде погода 5 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 5 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі невеликий мокрий сніг🌨💧, слабка ожеледь❄️💧, на дорогах місцями ожеледиця❄️💧.

Вдень без істотних опадів🌤.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

По місту: Вночі невеликий мокрий сніг🌨, слабка ожеледь💧❄️, на дорогах ожеледиця❄️💧.

Вдень без істотних опадів🌤

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 2 – 4° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Погода, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 19:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".