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Вночі сніг із дощем. Якою буде погода 6 листопада у Харкові та області

Погода 20:05   05.11.2024
Оксана Якушко
Вночі сніг із дощем. Якою буде погода 6 листопада у Харкові та області Фото: МГ “Объектив”

Прогноз погоди на завтра, 6 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі невеликі опади (мокрий сніг з дощем🌨🌧),

місцями ожеледь💧❄️, на дорогах місцями ожеледиця.💧❄️

Вдень місцями невеликі опади (мокрий сніг та дощ🌧🌨). Місцями туман🌫.

Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

По місту: Вночі невеликі опади (мокрий сніг з дощем🌧🌨).

Вдень невеликий дощ.🌧

Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° тепла, вдень 4 – 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".