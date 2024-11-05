Вночі сніг із дощем. Якою буде погода 6 листопада у Харкові та області
Фото: МГ “Объектив”
Прогноз погоди на завтра, 6 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі невеликі опади (мокрий сніг з дощем🌨🌧),
місцями ожеледь💧❄️, на дорогах місцями ожеледиця.💧❄️
Вдень місцями невеликі опади (мокрий сніг та дощ🌧🌨). Місцями туман🌫.
Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.
По місту: Вночі невеликі опади (мокрий сніг з дощем🌧🌨).
Вдень невеликий дощ.🌧
Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° тепла, вдень 4 – 6° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 20:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".