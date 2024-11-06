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У Харкові зняли головний прапор, полотно відправили на ремонт – причина (фото)

Суспільство 10:00   06.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові зняли головний прапор, полотно відправили на ремонт – причина (фото) Фото: КП “Харківзеленбуд”

Полотно найбільшого прапора у Харкові замінили робітники КП “Харківзеленбуд” після сильного вітру, який нещодавно вирував у місті.

Фото: КП “Харківзеленбуд”
Фото: КП “Харківзеленбуд”

“Зокрема, спеціалісти підприємства замінили штурмовий прапор України на стандартне полотнище розміром 15 на 22,5 метри. Тож головний символ країни знову гордо майорить над Харковом, підкреслюючи незламний дух міста”, – написали у КП.

Знятий прапор відправили на ремонт, додали комунальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полотно найбільшого прапора у Харкові замінили робітники КП “Харківзеленбуд” після сильного вітру, який нещодавно вирував у місті.".