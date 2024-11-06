У Харкові зняли головний прапор, полотно відправили на ремонт – причина (фото)

Полотно найбільшого прапора у Харкові замінили робітники КП “Харківзеленбуд” після сильного вітру, який нещодавно вирував у місті.

“Зокрема, спеціалісти підприємства замінили штурмовий прапор України на стандартне полотнище розміром 15 на 22,5 метри. Тож головний символ країни знову гордо майорить над Харковом, підкреслюючи незламний дух міста”, – написали у КП.

Знятий прапор відправили на ремонт, додали комунальники.