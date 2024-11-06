Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео)
Заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи після буревію, пояснила МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко.
«Наші фахівці замінили полотнище державного прапора України зі штурмового на стандартний, який має розміри 15 на 22,5 метри. Це такі стандартні роботи. Той прапор, що менший, штурмовий, ми відправили на ремонт. Ну, справа в тому, що якщо сильні буревії, є невеличкі пошкодження у полотнища, тому ми постійно це моніторимо. І якщо є якісь невеличкі пошкодження, ми заміняюмо полотнище на більш нове», – зазначила Сайко.
У СКП також повідомили, що у Харкові існує два варіанти полотнищ державного прапора.
«Ми дивимося за прогнозами синоптиків, якщо по місту об’явлено буревій або погіршення погодних умов, ми завжди перевіряємо наш прапор України, щоб він був у порядку», – підкреслили комунальники.
Читайте також: У Харкові зняли головний прапор, полотно відправили на ремонт – причина (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, Украины, ураган, флаг, флагшток, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 14:21;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи після буревію, пояснила МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко.".