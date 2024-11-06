Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео)

Заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи після буревію, пояснила МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко.

«Наші фахівці замінили полотнище державного прапора України зі штурмового на стандартний, який має розміри 15 на 22,5 метри. Це такі стандартні роботи. Той прапор, що менший, штурмовий, ми відправили на ремонт. Ну, справа в тому, що якщо сильні буревії, є невеличкі пошкодження у полотнища, тому ми постійно це моніторимо. І якщо є якісь невеличкі пошкодження, ми заміняюмо полотнище на більш нове», – зазначила Сайко.

У СКП також повідомили, що у Харкові існує два варіанти полотнищ державного прапора.

«Ми дивимося за прогнозами синоптиків, якщо по місту об’явлено буревій або погіршення погодних умов, ми завжди перевіряємо наш прапор України, щоб він був у порядку», – підкреслили комунальники.