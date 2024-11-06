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Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео)

Суспільство 14:21   06.11.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео) Фото: КП “Харківзеленбуд”

Заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи після буревію, пояснила МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко.

«Наші фахівці замінили полотнище державного прапора України зі штурмового на стандартний, який має розміри 15 на 22,5 метри. Це такі стандартні роботи. Той прапор, що менший, штурмовий, ми відправили на ремонт. Ну, справа в тому, що якщо сильні буревії, є невеличкі пошкодження у полотнища, тому ми постійно це моніторимо. І якщо є якісь невеличкі пошкодження, ми заміняюмо полотнище на більш нове», – зазначила Сайко.

У СКП також повідомили, що у Харкові існує два варіанти полотнищ державного прапора.

«Ми дивимося за прогнозами синоптиків, якщо по місту об’явлено буревій або погіршення погодних умов, ми завжди перевіряємо наш прапор України, щоб він був у порядку», – підкреслили комунальники.

Читайте також: У Харкові зняли головний прапор, полотно відправили на ремонт – причина (фото)

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи після буревію, пояснила МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко.".