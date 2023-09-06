Металл российского олигарха за 3 млн грн арестовал суд на Харьковщине
На металлопродукцию компании российского миллиардера Андрея Комарова наложили арест.
«Досудебным расследованием установлено, что одно из украинских предприятий пыталось растаможить груз с металлом, владельцем которого является компания российского миллиардера Андрея Комарова. Решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, металлопродукция, изготовленная российской компанией «Киберсталь», прибыла на Харьковщину перед началом полномасштабного вторжения, однако растаможена не была и находилась на складах украинской таможни.
Уже в 2023 году украинская компания, используя фирмы-прокладки, пыталась растаможить российский товар, однако сделать это не удалось.
По этому факту начато следствие по злоупотреблению служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ).
31 августа суд удовлетворил иск прокуратуры и наложил арест на металлопродукцию стоимостью почти 3 млн грн.
Сейчас продолжается передача российского имущества в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На металлопродукцию компании российского миллиардера Андрея Комарова наложили арест.".