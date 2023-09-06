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Металл российского олигарха за 3 млн грн арестовал суд на Харьковщине

Общество 13:29   06.09.2023
Виктория Яковенко
Металл российского олигарха за 3 млн грн арестовал суд на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

На металлопродукцию компании российского миллиардера Андрея Комарова наложили арест.

«Досудебным расследованием установлено, что одно из украинских предприятий пыталось растаможить груз с металлом, владельцем которого является компания российского миллиардера Андрея Комарова. Решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, металлопродукция, изготовленная российской компанией «Киберсталь», прибыла на Харьковщину перед началом полномасштабного вторжения, однако растаможена не была и находилась на складах украинской таможни.

Уже в 2023 году украинская компания, используя фирмы-прокладки, пыталась растаможить российский товар, однако сделать это не удалось.

По этому факту начато следствие по злоупотреблению служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ).

31 августа суд удовлетворил иск прокуратуры и наложил арест на металлопродукцию стоимостью почти 3 млн грн.

Сейчас продолжается передача российского имущества в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 13:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На металлопродукцию компании российского миллиардера Андрея Комарова наложили арест.".