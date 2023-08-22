Правозащитники Харьковщины «Трибунал для Путина» сдвинули более 3 тысяч дел

Правозащитная инициатива «Трибунал для Путина» с начала полномасштабного вторжения документирует военные преступления рф. Правозащитники собрали данные об обстрелах гражданских и описали их в представлении в Международный уголовный суд. С их помощью в Украине открыли более 3 тысяч уголовных производств по факту разрушений гражданских объектов.

Инициатива «Трибунал для Путина» собрала данные об обстрелах гражданских в большом представлении в Международный уголовный суд.

Максим Ревякин, эксперт Харьковской Правозащитной Группы

«Всего инициативой «Трибунал для Путина», всеми 24 организациями с 24 февраля 2022-го года по конец апреля 2023-го года было зафиксировано 32451 событие обстрелов. Большинство этих обстрелов – это артиллерийские обстрелы. В Харьковской области было зафиксировано 7800 эпизодов обстрелов, в Донецкой – 6617, в Запорожской – 4279. Что касается применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк» по гражданскому объекту, гражданскому населению было зафиксировано 43 эпизода. 30 из них в Харьковской области, в Киевской – 5, в Донецкой – 4, Луганской – 2 и Черниговской также 2″.

Представление инициативы «Трибунал для Путина» поможет МКС повлиять на расследование военных преступлений, совершенных оккупантами.

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы

«Сколько дел может расследовать Международный уголовный суд? 5 – 6. Ну в крайнем случае, 10. Это очень мало касается всего того наплыва преступлений, десятков тысяч. И люди, которые пострадали от этих преступлений, как долго они будут ждать привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях и получения хоть какой-то конфискации? Потому мы и стараемся это делать. Это представление сделано фактически с целью показать обобщенные данные»

Благодаря собранным данным уже открыли более 3 тысяч уголовных производств по факту разрушений гражданских объектов.

«По состоянию на 30.04.2023 г. в базы данных инициативы «Трибунал для Путина» содержит данные о 24637 жертвах среди гражданского населения. Это убитые, раненые и пропавшие без вести. И 57173 разрушенные или поврежденные объекты. Это жилые дома, больницы, школы. Больше всего жертв среди гражданского населения зафиксировано в Харьковской области. Это 6954 человека, в том числе 308 детей. В Донецкой 5926 человек, в том числе 118 детей. В Запорожском 2159, в том числе 82 ребенка»

Первое производство МКС касается депортации украинских детей. Такое решение МКС продиктовано наличием доказательств, поскольку это открытая официальная политика рф.

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы

«По этим же причинам можно ожидать, что они откроют следствие и будут расследовать атаки на энергетическую структуру Украины. Какими были осенью и зимой прошлого года, и в начале этого года. Поскольку, опять же, высшие должностные лица рф публично задокументировали это преступление. У меня, честно говоря, нет сомнения, что следующим будет это дело и еще в этом году»