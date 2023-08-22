Правозахисники Харківщини «Трибунал для Путіна» зрушили понад 3 тисячі справ

Правозахисна ініціатива «Трибунал для Путіна» з початку повномасштабного вторгнення документує воєнні злочини рф. Правозахисники зібрали дані про обстріли цивільних і описали їх у поданні до Міжнародного кримінального суду. За їх допомогою в Україні відкрили більше 3 тисяч кримінальних проваджень по факту руйнувань цивільних об’єктів.

Ініціатива «Трибунал для Путіна» зібрала дані про обстріли цивільних у великому поданні до міжнародного кримінального суду.

Максим Ревякін, експерт Харківської Правозахисної Групи

“Усього ініціативою «Трибунал для Путіна», усіма 24-ма організаціями з 24 лютого 2022-го року по кінець квітня 2023-го року була зафіксована 32451 подія обстрілів. Більшість цих обстрілів – це артилерійські обстріли. В Харківській області було зафіксовано 7800 епізодів обстрілів, у Донецькій – 6617, в Запорізький – 4279. Що до застосування важких вогнеметних систем ТОС-1 “Буратино” і ТОС-1А «Солнцепёк» по цивільному об’єкту, цивільному населенню було зафіксовано 43 епізоди. 30 з них Харківській області, в Київській – 5, в Донецькій – 4, Луганський – 2 і Чернігівській також 2″.

Поданні ініціативи «Трибунал для Путіна» допоможе МКС вплинути на розслідування воєнних злочинів, скоєних окупантами.

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи

“Скільки справ взагалі може розслідувати Міжнародний кримінальний суд? 5 – 6. Ну в крайньому випадку, 10. Це дуже мало стосується всієї тієї навали злочинів, десятків тисяч. І люди, які постраждали від цих злочинів як довго вони будуть чекати притягнення до відповідальності винних у цих злочинах і отримання хоч якоїсь конфіскації? Тому ми і намагаємось це робити. Це подання зроблене фактично з метою, щоб показати узагальнюючи дані.”

Завдяки зібраним даним вже відкрили більше 3 тисяч кримінальних проваджень по факту руйнувань цивільних об’єктів.

“Станом на 30. 04. 2023 року бази даних ініціативи «Трибунал для Путіна» містять дані про 24637 жертв серед цивільного населення. Це вбити, поранені і зникли безвісти. Та 57173 зруйнованих або пошкодження об’єктів. Це житлові будинки, лікарні, освітні будівлі. Найбільше жертв серед цивільного населення зафіксовано в Харківській області. Це 6954 особи, у тому числі 308 дітей. В Донецькій 5926 осіб, в тому числі 118 дітей. В Запорізький 2159, у тому числі 82 дитини”.

Перше провадження МКС стосується депортації українських дітей. Таке рішення МКС продиктоване наявністю доказів, бо це відкрита офіційна політика рф.

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи

«З цих же причин можна очікувати, що вони відкриють слідство і будуть розслідувати атаки на енергетичну структуру України. Які були восени і взимку минулого року, і на початку цього року. Оскільки, знов таки, вищі посадові особи рф публічно задокументували цей злочин. У мене, чесно кажучи, нема сумніву що наступною буде ця справа і ще в цьому році»