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Метал російського олігарха за 3 млн грн арештував суд на Харківщині

Суспільство 13:29   06.09.2023
Вікторія Яковенко
Метал російського олігарха за 3 млн грн арештував суд на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

На металопродукцію компанії російського мільярдера Андрія Комарова наклали арешт.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що одне з українських підприємств намагалося розмитнити вантаж з металом, власником якого є компанія російського мільярдера Андрія Комарова. Рішенням Ради нацбезпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, металопродукція, виготовлена російською компанією «Кіберсталь», прибула на Харківщину перед початком повномасштабного вторгнення, проте розмитнена не була та перебувала на складах української митниці.

Вже у 2023 році, українська компанія, використовуючи фірми-прокладки, намагалась розмитнити російський товар, проте зробити це не вдалось.

За цим фактом було розпочате слідство щодо зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ).

31 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури та наклав арешт на металопродукцію вартістю майже 3 млн грн.

Наразі триває передача російського майна в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 13:29;

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