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Сократили: какие топонимы Харьковщины теперь хочет переименовать Нацкомиссия

Общество 12:25   04.07.2023
Виктория Яковенко
Сократили: какие топонимы Харьковщины теперь хочет переименовать Нацкомиссия Фото: коллаж Люботинского горсовета

Из двух городов и сотни сел Харьковщины, которые рекомендовала переименовать Нацкомиссия по стандартам государственного языка, осталось только 33 населенных пункта.

Новый список опубликовали на сайте Национальной комиссии.

Теперь рекомендуют изменить названия 33 топонимов в Харьковской области. Среди них – 3 поселка, 29 сел и город Первомайский.

Напомним, ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию. В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержались претензии к названиям двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 12:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из двух городов и сотни сел Харьковщины, которые рекомендовала переименовать Нацкомиссия по стандартам государственного языка, осталось только 33 населенных пункта.".