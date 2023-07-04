Сократили: какие топонимы Харьковщины теперь хочет переименовать Нацкомиссия
Фото: коллаж Люботинского горсовета
Из двух городов и сотни сел Харьковщины, которые рекомендовала переименовать Нацкомиссия по стандартам государственного языка, осталось только 33 населенных пункта.
Новый список опубликовали на сайте Национальной комиссии.
Теперь рекомендуют изменить названия 33 топонимов в Харьковской области. Среди них – 3 поселка, 29 сел и город Первомайский.
Напомним, ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию. В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержались претензии к названиям двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.
Читайте также: Министр образования: решение Нацкомиссии о переименовании должны отменить
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сократили: какие топонимы Харьковщины теперь хочет переименовать Нацкомиссия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из двух городов и сотни сел Харьковщины, которые рекомендовала переименовать Нацкомиссия по стандартам государственного языка, осталось только 33 населенных пункта.".