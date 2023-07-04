Сократили: какие топонимы Харьковщины теперь хочет переименовать Нацкомиссия

Из двух городов и сотни сел Харьковщины, которые рекомендовала переименовать Нацкомиссия по стандартам государственного языка, осталось только 33 населенных пункта.

Новый список опубликовали на сайте Национальной комиссии.

Теперь рекомендуют изменить названия 33 топонимов в Харьковской области. Среди них – 3 поселка, 29 сел и город Первомайский.

Напомним, ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию. В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержались претензии к названиям двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.