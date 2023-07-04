Суттєво скоротили: які топоніми Харківщини тепер хоче перейменувати Нацкомісія
З двох міст та сотні сіл на Харківщині, які рекомендувала перейменувати Нацкомісія зі стандартів державної мови, залишилося лише 33 населених пунктів.
Новий список опублікували на офіційному сайті Нацкомісії.
Наразі рекомендують змінити назви 33 топонімів на Харківщині. Серед них – 3 селища, 29 сіл та місто Первомайський.
Нагадаємо, раніше Нацкомісія зі стандартів державної мови схвалила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають українському правопису. У рішенні, що було опубліковано на сайті комісії, містяться претензії до назв двох міст Харківської області – Первомайського та Краснограда. А також – нещодавнього райцентру, селища Краснокутськ та більш ніж сотні інших сіл та селищ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 12:25;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З двох міст та сотні сіл на Харківщині, які рекомендувала перейменувати Нацкомісія зі стандартів державної мови, залишилося лише 33 населених пунктів.".