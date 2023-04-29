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Переименование пяти улиц в Харькове: голосование продлили на месяц

Общество 09:23   29.04.2023
Оксана Горун
Переименование пяти улиц в Харькове: голосование продлили на месяц

Общественное обсуждение новых названий для пяти топонимов в Харькове должно было завершиться 28 апреля. Однако опрос на сайте мэрии продлили. Новый «час Х» — 28 мая.

В разделе «Общественные обсуждения в форме электронных консультаций» на сайте Харьковского горсовета произошли изменения. Срок подачи предложений и замечаний относительно переименования пяти улиц в городе продлили — до 28 мая. По состоянию на 9:00 29 апреля голоса харьковчан распределились следующим образом.

Переименование улиц в Харькове - голосование продлили
Фото: скрин

Большинство предложенных для переименования вариантов новых названий получили поддержку харьковчан на уровне от 95 до 100%. За месяц названия улиц в честь погибших воинов, защищавших Украину, практически не вызвали общественной дискуссии и перестали набирать голоса (как «за», так и «против»).

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    • Совсем иначе обстоит ситуация с пятым предложенным переименованием — улицы Студенческой в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация. На данный момент предложенный вариант названия не поддержали 58% проголосовавших. Поддержали — 42%. При этом свое мнение по поводу предложенного объекта топонимики харьковчане выражают крайне активно. Если другие варианты набрали от 1800 до 3990 голосов, то в голосовании за улицу Тация отметились уже почти 18 тысяч жителей города. Особенно активно голосование проходило в последние дни. Буквально за двое суток свои голоса «за» или «против» предложенного названия выразили около 6000 человек. Баланс «за»/»против» изменился: 27 апреля он был 48%/52%. Сейчас не поддерживающих новое название для улицы Студенческой стало больше, чем тех, кто за него.

    Причины продления срока обсуждения в мэрии отдельно не комментировали.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 09:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общественное обсуждение новых названий для пяти топонимов в Харькове должно было завершиться 28 апреля. Однако опрос на сайте мэрии продлили. Новый «час Х» — 28 мая".