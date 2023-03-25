В Харькове переименуют улицу Плехановскую в честь Героя Украины, — Терехов
В ближайшее время улица Плехановская будет носить название в честь погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Георгий Тарасенко (позывной «Жора») стал первым добровольцем с начала полномасштабного российского вторжения, удостоенный наивысшей степени отличия – звания Героя Украины (посмертно).
«Жору я знал лично. И уважал его как настоящего патриота Харькова и Украины. Он был первым в своем деле и заботился о воспитании у молодежи любви к своей стране», — рассказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время улица Плехановская будет носить название в честь погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко.".