В Харькове переименуют улицу Плехановскую в честь Героя Украины, — Терехов

В ближайшее время улица Плехановская будет носить название в честь погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Георгий Тарасенко (позывной «Жора») стал первым добровольцем с начала полномасштабного российского вторжения, удостоенный наивысшей степени отличия – звания Героя Украины (посмертно).

«Жору я знал лично. И уважал его как настоящего патриота Харькова и Украины. Он был первым в своем деле и заботился о воспитании у молодежи любви к своей стране», — рассказал мэр.

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