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В Харькове переименуют улицу Плехановскую в честь Героя Украины, — Терехов

Общество 13:00   25.03.2023
Виктория Яковенко
В Харькове переименуют улицу Плехановскую в честь Героя Украины, — Терехов

В ближайшее время улица Плехановская будет носить название в честь погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Георгий Тарасенко (позывной «Жора») стал первым добровольцем с начала полномасштабного российского вторжения, удостоенный наивысшей степени отличия – звания Героя Украины (посмертно).

«Жору я знал лично. И уважал его как настоящего патриота Харькова и Украины. Он был первым в своем деле и заботился о воспитании у молодежи любви к своей стране», — рассказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время улица Плехановская будет носить название в честь погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко.".