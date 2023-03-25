У Харкові перейменують вулицю Плеханівську на честь Героя України, – Терехов
Найближчим часом вулиця Плеханівська матиме назву на честь загиблого лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Георгій (позивний «Жора») став першим добровольцем з початку повномасштабного російського вторгнення, який був відзначений найвищим ступенем відзнаки — звання Героя України (посмертно).
«Жору я знав особисто. І поважав його як справжнього патріота Харкова та України. Він був першим у своїй справі й опікувався вихованням у молоді любові до своєї країни», – розповів мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 13:00;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом вулиця Плеханівська матиме назву на честь загиблого лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка.".