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У Харкові перейменують вулицю Плеханівську на честь Героя України, – Терехов

Суспільство 13:00   25.03.2023
Виктория Яковенко
У Харкові перейменують вулицю Плеханівську на честь Героя України, – Терехов

Найближчим часом вулиця Плеханівська матиме назву на честь загиблого лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Георгій (позивний «Жора») став першим добровольцем з початку повномасштабного російського вторгнення, який був відзначений найвищим ступенем відзнаки — звання Героя України (посмертно).

«Жору я знав особисто. І поважав його як справжнього патріота Харкова та України. Він був першим у своїй справі й опікувався вихованням у молоді любові до своєї країни», – розповів мер.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом вулиця Плеханівська матиме назву на честь загиблого лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка.".