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На будівлі ліцею імені Данила Дідіка встановили табличку з новою назвою

Суспільство 15:54   24.03.2023
Виктория Яковенко
На будівлі ліцею імені Данила Дідіка встановили табличку з новою назвою Фото: телеграм-канал “Декомунізація. Україна”

На фасаді перейменованого ліцею №11 з’явилася нова табличка – “Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка”.

Фото таблички опублікували в телеграм-каналі «Декомунізація. Україна».

Табличка з новою назвою з’явилася майже через місяць після рішення депутатів Харківської міської ради про перейменування навчального закладу.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 15:54;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фасаді перейменованого ліцею №11 з’явилася нова табличка – “Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка”.".