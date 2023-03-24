На будівлі ліцею імені Данила Дідіка встановили табличку з новою назвою

На фасаді перейменованого ліцею №11 з’явилася нова табличка – “Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка”.

Фото таблички опублікували в телеграм-каналі «Декомунізація. Україна».

Табличка з новою назвою з’явилася майже через місяць після рішення депутатів Харківської міської ради про перейменування навчального закладу.