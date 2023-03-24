На будівлі ліцею імені Данила Дідіка встановили табличку з новою назвою
Фото: телеграм-канал “Декомунізація. Україна”
На фасаді перейменованого ліцею №11 з’явилася нова табличка – “Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка”.
Фото таблички опублікували в телеграм-каналі «Декомунізація. Україна».
Табличка з новою назвою з’явилася майже через місяць після рішення депутатів Харківської міської ради про перейменування навчального закладу.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 15:54;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фасаді перейменованого ліцею №11 з’явилася нова табличка – “Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка”.".