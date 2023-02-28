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У Харкові ліцей №11 відтепер носитиме ім’я Данила Дідіка

Суспільство 14:07   28.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові ліцей №11 відтепер носитиме ім’я Данила Дідіка

Рішення про перейменування ліцею №11 на честь Дані Дідіка ухвалили одноголосно, повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів перепрофілювали та перейменували на Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Це зробили, щоб вшанувати пам’ять колишнього учня школи №11 Данила Дідіка, який загинув внаслідок терористичного акту 22 лютого 2015 року, нагородженого посмертно орденом «За мужність» III ступеня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«На минулій сесії я дав доручення присвоїти школі №11 ім’я Данила Дідіка та поставити крапку у всіх розмовах на цю тему. Сама війна поставила цю крапку», – наголосив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що на топонімічній комісії розглядаються різні варіанти увічнення пам’яті колишніх учнів навчальних закладів Харкова, які загинули внаслідок російської агресії, – меморіальні дошки, шкільні музеї, перейменування вулиць тощо.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 14:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про перейменування ліцею №11 на честь Дані Дідіка ухвалили одноголосно, повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк.".